https://ria.ru/20240201/putin-1924864204.html

Путин исполнил гимн России вместе с участниками "Движения Первых"

Путин исполнил гимн России вместе с участниками "Движения Первых" - РИА Новости, 01.02.2024

Путин исполнил гимн России вместе с участниками "Движения Первых"

Президент России Владимир Путин исполнил гимн России с представителями "Движения Первых" во время съезда объединения. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:14

2024-02-01T17:14

2024-02-01T17:14

выставка-форум "россия"

общество

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исполнил гимн России с представителями "Движения Первых" во время съезда объединения. На кадрах показано, как молодежь "Движения Первых" исполняет гимн России. Ребята поют хором, а президент им подпевает, периодически передавая микрофон детям, стоящим рядом. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на закрытии съезда "Движение первых" и проведет совещание о создании сети современных кампусов.

https://ria.ru/20240201/putin-1924858486.html

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общество, россия, владимир путин, дмитрий песков