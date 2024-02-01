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Путин исполнил гимн России вместе с участниками "Движения Первых" - РИА Новости, 01.02.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
17:14 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/putin-1924864204.html
Путин исполнил гимн России вместе с участниками "Движения Первых"
Путин исполнил гимн России вместе с участниками "Движения Первых" - РИА Новости, 01.02.2024
Путин исполнил гимн России вместе с участниками "Движения Первых"
Президент России Владимир Путин исполнил гимн России с представителями "Движения Первых" во время съезда объединения. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:14
2024-02-01T17:14
выставка-форум "россия"
общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исполнил гимн России с представителями "Движения Первых" во время съезда объединения. На кадрах показано, как молодежь "Движения Первых" исполняет гимн России. Ребята поют хором, а президент им подпевает, периодически передавая микрофон детям, стоящим рядом. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на закрытии съезда "Движение первых" и проведет совещание о создании сети современных кампусов.
https://ria.ru/20240201/putin-1924858486.html
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общество, россия, владимир путин, дмитрий песков
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин исполнил гимн России вместе с участниками "Движения Первых"

Путин исполнил гимн РФ вместе с представителями "Движения Первых"

© Фотохост-агентство РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде "Движения Первых" на площадке международной выставки-форума "Россия" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Движения Первых на площадке международной выставки-форума Россия в Москве
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде "Движения Первых" на площадке международной выставки-форума "Россия" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исполнил гимн России с представителями "Движения Первых" во время съезда объединения.
На кадрах показано, как молодежь "Движения Первых" исполняет гимн России. Ребята поют хором, а президент им подпевает, периодически передавая микрофон детям, стоящим рядом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на закрытии съезда "Движение первых" и проведет совещание о создании сети современных кампусов.
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку Россия на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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Выставка-форум "Россия"ОбществоРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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