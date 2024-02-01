https://ria.ru/20240201/putin-1924858486.html

Путин призвал молодежь уверенно идти к своей цели

Путин призвал молодежь уверенно идти к своей цели - РИА Новости, 01.02.2024

Путин призвал молодежь уверенно идти к своей цели

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что если целенаправленно идти к своей цели, то все получится. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:59

2024-02-01T16:59

2024-02-01T17:01

россия

владимир путин

общество

выставка-форум "россия"

москва

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

выставка-форум "россия"

вднх

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что если целенаправленно идти к своей цели, то все получится. "Я уверен, что если вы будете так же целенаправленно, уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту, у нас получится еще больше ", - сказал Путин во время съезда Российского движения детей и молодежи "Движение Первых". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на закрытии съезда "Движение первых" и проведет совещание о создании сети современных кампусов.

https://ria.ru/20240201/putin-1924857453.html

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество, москва, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", выставка-форум "россия", вднх