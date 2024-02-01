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Путин призвал молодежь уверенно идти к своей цели - РИА Новости, 01.02.2024
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16:59 01.02.2024 (обновлено: 17:01 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/putin-1924858486.html
Путин призвал молодежь уверенно идти к своей цели
Путин призвал молодежь уверенно идти к своей цели - РИА Новости, 01.02.2024
Путин призвал молодежь уверенно идти к своей цели
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что если целенаправленно идти к своей цели, то все получится. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:59
2024-02-01T17:01
россия
владимир путин
общество
выставка-форум "россия"
москва
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
выставка-форум "россия"
вднх
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что если целенаправленно идти к своей цели, то все получится. "Я уверен, что если вы будете так же целенаправленно, уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту, у нас получится еще больше ", - сказал Путин во время съезда Российского движения детей и молодежи "Движение Первых". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на закрытии съезда "Движение первых" и проведет совещание о создании сети современных кампусов.
https://ria.ru/20240201/putin-1924857453.html
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россия, владимир путин, общество, москва, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", выставка-форум "россия", вднх
Россия, Владимир Путин, Общество, Выставка-форум "Россия", Москва, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых", Выставка-форум "Россия", ВДНХ
Путин призвал молодежь уверенно идти к своей цели

Путин: если целенаправленно идти к своей цели, то все получится

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает выставку "Россия" на ВДНХ в Москве
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку Россия на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку "Россия" на ВДНХ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что если целенаправленно идти к своей цели, то все получится.
«
"Я уверен, что если вы будете так же целенаправленно, уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту, у нас получится еще больше ", - сказал Путин во время съезда Российского движения детей и молодежи "Движение Первых".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на закрытии съезда "Движение первых" и проведет совещание о создании сети современных кампусов.
Путин на втором съезде Движения первых - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Путин призвал молодежь уверенно идти к своей цели
Вчера, 16:56
 
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