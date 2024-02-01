https://ria.ru/20240201/putin-1924858486.html
Путин призвал молодежь уверенно идти к своей цели
Путин призвал молодежь уверенно идти к своей цели - РИА Новости, 01.02.2024
Путин призвал молодежь уверенно идти к своей цели
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что если целенаправленно идти к своей цели, то все получится. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:59
2024-02-01T16:59
2024-02-01T17:01
россия
владимир путин
общество
выставка-форум "россия"
москва
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
выставка-форум "россия"
вднх
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что если целенаправленно идти к своей цели, то все получится. "Я уверен, что если вы будете так же целенаправленно, уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту, у нас получится еще больше ", - сказал Путин во время съезда Российского движения детей и молодежи "Движение Первых". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на закрытии съезда "Движение первых" и проведет совещание о создании сети современных кампусов.
https://ria.ru/20240201/putin-1924857453.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир путин, общество, москва, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", выставка-форум "россия", вднх
Россия, Владимир Путин, Общество, Выставка-форум "Россия", Москва, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых", Выставка-форум "Россия", ВДНХ
Путин призвал молодежь уверенно идти к своей цели
Путин: если целенаправленно идти к своей цели, то все получится