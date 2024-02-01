https://ria.ru/20240201/putin-1924825820.html

Путин приехал на ВДНХ, где проходит съезд "Движения первых"

Путин приехал на ВДНХ, где проходит съезд "Движения первых" - РИА Новости, 01.02.2024

Путин приехал на ВДНХ, где проходит съезд "Движения первых"

Президент Владимир Путин приехал на выставку-форум "Россия" на ВДНХ для участия в закрытии съезда "Движения первых". РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:34

2024-02-01T15:34

2024-02-01T16:54

выставка-форум "россия"

общество

россия

владимир путин

дмитрий песков

общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"

москва

григорий гуров

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал на выставку-форум "Россия" на ВДНХ для участия в закрытии съезда "Движения первых".Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на мероприятии российский лидер обратится к молодежи и детям."Движение первых" — сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов. В нем принимают участие более четырех миллионов человек. Более 40 тысяч первичных отделений движения работают в 89 российских регионах на регулярной основе. По данным организации, в прошлом году мероприятия сообщества охватили более семи миллионов человек.Первый съезд "Движения первых" состоялся 18-20 декабря 2022 года в Доме молодежи в Москве, где участники выбрали его название. В этом году он проходил с 30 января по 1 февраля. По словам председателя правления движения Григория Гурова, мероприятие собрало три тысячи человек из всех регионов.

https://ria.ru/20240201/rossiya-1924751409.html

россия

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общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", москва, григорий гуров