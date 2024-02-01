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Путин приехал на ВДНХ, где проходит съезд "Движения первых" - РИА Новости, 01.02.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
15:34 01.02.2024 (обновлено: 16:54 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/putin-1924825820.html
Путин приехал на ВДНХ, где проходит съезд "Движения первых"
Путин приехал на ВДНХ, где проходит съезд "Движения первых" - РИА Новости, 01.02.2024
Путин приехал на ВДНХ, где проходит съезд "Движения первых"
Президент Владимир Путин приехал на выставку-форум "Россия" на ВДНХ для участия в закрытии съезда "Движения первых". РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:34
2024-02-01T16:54
выставка-форум "россия"
общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
общероссийское движение детей и молодежи "движение первых"
москва
григорий гуров
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал на выставку-форум "Россия" на ВДНХ для участия в закрытии съезда "Движения первых".Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на мероприятии российский лидер обратится к молодежи и детям."Движение первых" — сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов. В нем принимают участие более четырех миллионов человек. Более 40 тысяч первичных отделений движения работают в 89 российских регионах на регулярной основе. По данным организации, в прошлом году мероприятия сообщества охватили более семи миллионов человек.Первый съезд "Движения первых" состоялся 18-20 декабря 2022 года в Доме молодежи в Москве, где участники выбрали его название. В этом году он проходил с 30 января по 1 февраля. По словам председателя правления движения Григория Гурова, мероприятие собрало три тысячи человек из всех регионов.
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общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, общероссийское движение детей и молодежи "движение первых", москва, григорий гуров
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых", Москва, Григорий Гуров
Путин приехал на ВДНХ, где проходит съезд "Движения первых"

Путин приехал на выставку "Россия" для участия в съезде "Движения первых"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин приехал на выставку-форум "Россия" на ВДНХ для участия в закрытии съезда "Движения первых".
Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на мероприятии российский лидер обратится к молодежи и детям.
"Движение первых" — сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов. В нем принимают участие более четырех миллионов человек. Более 40 тысяч первичных отделений движения работают в 89 российских регионах на регулярной основе. По данным организации, в прошлом году мероприятия сообщества охватили более семи миллионов человек.
Первый съезд "Движения первых" состоялся 18-20 декабря 2022 года в Доме молодежи в Москве, где участники выбрали его название. В этом году он проходил с 30 января по 1 февраля. По словам председателя правления движения Григория Гурова, мероприятие собрало три тысячи человек из всех регионов.
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Выставка-форум "Россия"ОбществоРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковОбщероссийское движение детей и молодежи "Движение Первых"МоскваГригорий Гуров
 
 
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