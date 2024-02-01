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В России учредили орден "За доблестный труд" - РИА Новости, 01.02.2024
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15:21 01.02.2024 (обновлено: 16:30 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/putin-1924823113.html
В России учредили орден "За доблестный труд"
В России учредили орден "За доблестный труд" - РИА Новости, 01.02.2024
В России учредили орден "За доблестный труд"
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена "За доблестный труд", следует из документа на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:21
2024-02-01T16:30
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена "За доблестный труд", следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов."В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы России постановляю: 1. Учредить орден "За доблестный труд", — говорится в тексте.Согласно указу, награду вручают:Обязательным условием для вручения ордена является наличие другой государственной награды. Его могут получить коллективы предприятий, организаций и учреждений (независимо от форм собственности) за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала России.Документ также утверждает статут, описание и рисунок ордена.Указ вступает в силу со дня его подписания.
https://ria.ru/20240201/orden-1924824755.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России учредили орден "За доблестный труд"

Путин подписал указ об учреждении ордена "За доблестный труд"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабочий в сборочном цехе завода
Рабочий в сборочном цехе завода - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рабочий в сборочном цехе завода. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена "За доблестный труд", следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы России постановляю: 1. Учредить орден "За доблестный труд", говорится в тексте.
© Фото : Официальный интернет-портал правовой информацииОрден "За доблестный труд"
Орден За доблестный труд - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : Официальный интернет-портал правовой информации
Орден "За доблестный труд"
Согласно указу, награду вручают:
  • за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление экономического и оборонного потенциала страны;
  • за высокопроизводительный труд на предприятиях, в организациях и учреждениях, способствующих повышению конкурентоспособности отраслей российской экономики, а также различных видов продукции;
  • за большие заслуги в области государственного строительства, научно-технологического развития страны и эффективное решение социально значимых задач.
Обязательным условием для вручения ордена является наличие другой государственной награды.
Его могут получить коллективы предприятий, организаций и учреждений (независимо от форм собственности) за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала России.
Документ также утверждает статут, описание и рисунок ордена.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Орден Александра Невского - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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