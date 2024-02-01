https://ria.ru/20240201/putin-1924823113.html

В России учредили орден "За доблестный труд"

В России учредили орден "За доблестный труд" - РИА Новости, 01.02.2024

В России учредили орден "За доблестный труд"

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена "За доблестный труд", следует из документа на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:21

2024-02-01T15:21

2024-02-01T16:30

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена "За доблестный труд", следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов."В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы России постановляю: 1. Учредить орден "За доблестный труд", — говорится в тексте.Согласно указу, награду вручают:Обязательным условием для вручения ордена является наличие другой государственной награды. Его могут получить коллективы предприятий, организаций и учреждений (независимо от форм собственности) за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии экономического, научного и оборонного потенциала России.Документ также утверждает статут, описание и рисунок ордена.Указ вступает в силу со дня его подписания.

https://ria.ru/20240201/orden-1924824755.html

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общество, россия, владимир путин