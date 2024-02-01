https://ria.ru/20240201/putin-1924786814.html

Владимир Путин проводит встречу со студентами МГСУ. Прямая трансляция

Владимир Путин проводит встречу со студентами МГСУ. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.02.2024

Владимир Путин проводит встречу со студентами МГСУ. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит встречу в студенческих кампусах Московского государственного строительного университета через ВКС. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:36

2024-02-01T17:36

2024-02-01T17:36

владимир путин

московский государственный строительный университет

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924791729_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f4222fd139debea096a7abac042493fe.jpg

Президент России Владимир Путин проводит встречу в студенческих кампусах Московского государственного строительного университета через ВКС.

2024

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Путин на встрече со студентами МГСУ в формате видеоконференции

Путин на встрече со студентами МГСУ в формате видеоконференции

2024-02-01T17:36

true

PT71M20S