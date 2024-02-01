https://ria.ru/20240201/putin-1924786814.html
Владимир Путин проводит встречу со студентами МГСУ. Прямая трансляция
Владимир Путин проводит встречу со студентами МГСУ. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.02.2024
Владимир Путин проводит встречу со студентами МГСУ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу в студенческих кампусах Московского государственного строительного университета через ВКС. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:36
2024-02-01T17:36
2024-02-01T17:36
владимир путин
московский государственный строительный университет
воздушно-космические силы россии
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Президент России Владимир Путин проводит встречу в студенческих кампусах Московского государственного строительного университета через ВКС.
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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Путин на встрече со студентами МГСУ в формате видеоконференции
Путин на встрече со студентами МГСУ в формате видеоконференции
2024-02-01T17:36
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
4.7
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владимир путин, московский государственный строительный университет, воздушно-космические силы россии, видео
Владимир Путин, Московский государственный строительный университет, Воздушно-космические силы России
Владимир Путин проводит встречу со студентами МГСУ. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу в студенческих кампусах Московского государственного строительного университета через ВКС.
2024-02-01T17:36
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PT71M20S
Президент России Владимир Путин проводит встречу в студенческих кампусах Московского государственного строительного университета через ВКС.