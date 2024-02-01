https://ria.ru/20240201/putin-1924701395.html

"Ловушка для Запада": в Британии испугались одного визита Путина

"Ловушка для Запада": в Британии испугались одного визита Путина - РИА Новости, 01.02.2024

"Ловушка для Запада": в Британии испугались одного визита Путина

Визит Владимира Путина в Калининград на фоне учений НАТО Steadfast Defender 2024 может стать ловушкой для "робкого либерального Запада" и привести к прекращению РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T02:11

2024-02-01T02:11

2024-02-01T02:11

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Визит Владимира Путина в Калининград на фоне учений НАТО Steadfast Defender 2024 может стать ловушкой для "робкого либерального Запада" и привести к прекращению поддержки Украины, такое мнение выразил полковник Вооруженных сил Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в своей статье для британской газеты Telegraph.Владимир Путин прилетел в Калининград 25 января. Президент пообщался со студентами Университета Канта, провел совещание о развитии региона, а также встретился с губернатором Антоном Алихановым."Можно предположить, что российский лидер услышал на этой неделе призыв генерала Патрика Сандерса (к британцам быть готовыми к службе в армии в случае войны с Россией. — Прим. ред.) и решил, что эта поездка — прекрасный шанс нанести удар по робкому либеральному Западу, где молодежь, по его мнению, сражается только в видеоиграх и будет уклоняться от реального боя, если до него дойдет дело. Судя по реакции некоторых кругов, у него могут быть основания так полагать", — написал полковник.По мнению Бреттон-Гордона, визит Путина совпал с началом военных учений НАТО не случайно и был нацелен на то, чтобы загнать Запад в ловушку, в которую, по словам полковника, у стран НАТО есть все шансы попасть. Подобный визит российского лидера в "сердце Европы" может привести, как полагает полковник, к панике западных стран и их переориентации на собственную безопасность."Чем больше будут паниковать европейские страны, тем больше они будут склонны думать о собственной защите, а не предоставлении жизненно важного оружия Киеву", — отметил Бреттон-Гордон.Главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи ранее сообщил, что альянс проведет "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какое послание несет визит Владимира Путина в Калининградскую область окружающим регион странам НАТО, указал, что это обычная работа президента.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240131/britaniya-1924485855.html

https://ria.ru/20240130/diplomatiya-1924363130.html

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в мире, великобритания, россия, украина, владимир путин, калининград, европа, нато