Рейтинг@Mail.ru
"Ловушка для Запада": в Британии испугались одного визита Путина - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:11 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/putin-1924701395.html
"Ловушка для Запада": в Британии испугались одного визита Путина
"Ловушка для Запада": в Британии испугались одного визита Путина - РИА Новости, 01.02.2024
"Ловушка для Запада": в Британии испугались одного визита Путина
Визит Владимира Путина в Калининград на фоне учений НАТО Steadfast Defender 2024 может стать ловушкой для "робкого либерального Запада" и привести к прекращению РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T02:11
2024-02-01T02:11
в мире
великобритания
россия
украина
владимир путин
калининград
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059623_0:214:1800:1227_1920x0_80_0_0_17af0399a17b9b758466508d42c44b8f.jpg
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Визит Владимира Путина в Калининград на фоне учений НАТО Steadfast Defender 2024 может стать ловушкой для "робкого либерального Запада" и привести к прекращению поддержки Украины, такое мнение выразил полковник Вооруженных сил Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в своей статье для британской газеты Telegraph.Владимир Путин прилетел в Калининград 25 января. Президент пообщался со студентами Университета Канта, провел совещание о развитии региона, а также встретился с губернатором Антоном Алихановым."Можно предположить, что российский лидер услышал на этой неделе призыв генерала Патрика Сандерса (к британцам быть готовыми к службе в армии в случае войны с Россией. — Прим. ред.) и решил, что эта поездка — прекрасный шанс нанести удар по робкому либеральному Западу, где молодежь, по его мнению, сражается только в видеоиграх и будет уклоняться от реального боя, если до него дойдет дело. Судя по реакции некоторых кругов, у него могут быть основания так полагать", — написал полковник.По мнению Бреттон-Гордона, визит Путина совпал с началом военных учений НАТО не случайно и был нацелен на то, чтобы загнать Запад в ловушку, в которую, по словам полковника, у стран НАТО есть все шансы попасть. Подобный визит российского лидера в "сердце Европы" может привести, как полагает полковник, к панике западных стран и их переориентации на собственную безопасность."Чем больше будут паниковать европейские страны, тем больше они будут склонны думать о собственной защите, а не предоставлении жизненно важного оружия Киеву", — отметил Бреттон-Гордон.Главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи ранее сообщил, что альянс проведет "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какое послание несет визит Владимира Путина в Калининградскую область окружающим регион странам НАТО, указал, что это обычная работа президента.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240131/britaniya-1924485855.html
https://ria.ru/20240130/diplomatiya-1924363130.html
великобритания
россия
украина
калининград
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590059623_0:45:1800:1395_1920x0_80_0_0_ac68e6a46b6dfc9784c1e65ffb1d6de5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия, украина, владимир путин, калининград, европа, нато
В мире, Великобритания, Россия, Украина, Владимир Путин, Калининград, Европа, НАТО
"Ловушка для Запада": в Британии испугались одного визита Путина

Полковник Бреттон-Гордон: визит Путина в Калининград загоняет Запад в ловушку

© Фото : British ArmyВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : British Army
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Визит Владимира Путина в Калининград на фоне учений НАТО Steadfast Defender 2024 может стать ловушкой для "робкого либерального Запада" и привести к прекращению поддержки Украины, такое мнение выразил полковник Вооруженных сил Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в своей статье для британской газеты Telegraph.
Владимир Путин прилетел в Калининград 25 января. Президент пообщался со студентами Университета Канта, провел совещание о развитии региона, а также встретился с губернатором Антоном Алихановым.
Истребитель F-35 совершает посадку на авианосец Королева Елизавета ВМС Великобритании
Британия рассматривает отправку авианосца в Красное море, сообщили СМИ
Вчера, 04:17
"Можно предположить, что российский лидер услышал на этой неделе призыв генерала Патрика Сандерса (к британцам быть готовыми к службе в армии в случае войны с Россией. — Прим. ред.) и решил, что эта поездка — прекрасный шанс нанести удар по робкому либеральному Западу, где молодежь, по его мнению, сражается только в видеоиграх и будет уклоняться от реального боя, если до него дойдет дело. Судя по реакции некоторых кругов, у него могут быть основания так полагать", — написал полковник.
По мнению Бреттон-Гордона, визит Путина совпал с началом военных учений НАТО не случайно и был нацелен на то, чтобы загнать Запад в ловушку, в которую, по словам полковника, у стран НАТО есть все шансы попасть. Подобный визит российского лидера в "сердце Европы" может привести, как полагает полковник, к панике западных стран и их переориентации на собственную безопасность.
«
"Чем больше будут паниковать европейские страны, тем больше они будут склонны думать о собственной защите, а не предоставлении жизненно важного оружия Киеву", — отметил Бреттон-Гордон.
Главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи ранее сообщил, что альянс проведет "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какое послание несет визит Владимира Путина в Калининградскую область окружающим регион странам НАТО, указал, что это обычная работа президента.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Москва предостерегла Вашингтон от размещения ядерного оружия в Британии
30 января, 14:22
 
В миреВеликобританияРоссияУкраинаВладимир ПутинКалининградЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала