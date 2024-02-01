https://ria.ru/20240201/provaydery-1924697149.html

В России запретили работу хостинг-провайдеров, не вошедших в реестр РКН

В России запретили работу хостинг-провайдеров, не вошедших в реестр РКН - РИА Новости, 01.02.2024

В России запретили работу хостинг-провайдеров, не вошедших в реестр РКН

Хостинг-провайдерам, не вошедшим в реестр Роскомнадзора, с 1 февраля запрещена работа в РФ. Регулятор приступил к формированию реестра еще в начале декабря. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T00:49

2024-02-01T00:49

2024-02-01T00:50

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эльдар муртазин

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Хостинг-провайдерам, не вошедшим в реестр Роскомнадзора, с 1 февраля запрещена работа в РФ. Регулятор приступил к формированию реестра еще в начале декабря. Как ранее отмечал Роскомнадзор, провайдеры хостинга, вошедшие в реестр, обязаны обеспечить защиту информации в своей инфраструктуре: взаимодействовать с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и оперативно реагировать при возникновении угроз и сообщать о компьютерных инцидентах в течение 24 часов с момента их выявления. Также провайдеры хостинга будут принимать участие в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета. Регулятор сообщал РИА Новости, что, по состоянию на конец января, включил в реестр 266 провайдеров, а 44 заявки находятся на рассмотрении. Кроме того, на конец января иностранные организации не подавали в Роскомнадзор заявки для регистрации в качестве провайдеров хостинга. Для компаний, которые не вошли в реестр, законодательство не предусматривает административной ответственности. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин делился мнением с РИА Новости, что треть сайтов в России оказались под угрозой блокировки из-за того, что они размещены на зарубежных хостинг-провайдерах, однако без решения суда блокировка невозможна. В конце ноября 2023 года правительство РФ утвердило правила формирования и ведения реестра хостинг-провайдеров, они вступили в силу с 1 декабря. В сентябре пресс-служба Минцифры рассказала, что министерство опубликовало проекты подзаконных актов, в которых предлагается определить правила ведения реестра хостинг-провайдеров. В июле этого года Госдума приняла изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" о регулировании хостинга, а 31 июля документ подписал президент.

https://ria.ru/20231219/yandeks-1916660111.html

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