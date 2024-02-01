Страны ЕС охватывает волна массовых протестов сотрудников различных сфер
Волна массовых протестов сотрудников разных сфер 1 февраля охватит страны ЕС
© AP Photo / Virginia MayoЖенщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Женщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Европейские работники из различных сфер, включая транспорт, сельское хозяйство, промышленность и образование, проведут в четверг масштабные акции протеста и забастовки в знак недовольства проводимой правительствами их стран политикой.
Греческие аграрии, следуя примеру коллег из Франции, Испании и Италии, отправятся утром из города Серры в Салоники для митинга на международной выставке Argotica. Фермеры требуют, чтобы им компенсировали доходы, которые они не получили из-за непогоды и болезней, и чтобы были возведены необходимые сооружения для защиты от наводнений, пожаров, засухи и обеспечения орошения. Они требуют не облагать налогом солярку, установить потолок цен для села на электроэнергию, субсидировать или отменить НДС на средства и материалы.
Фермеры намерены привлечь внимание к себе и в столице Евросоюза. Аграрии планируют провести масштабные акции протеста в Брюсселе в день саммита ЕС, из-за чего может быть парализовано движение в центре города, где расположены Еврокомиссия, совет ЕС и Европарламент.
В Германии будут бастовать сотрудники службы безопасности аэропорта "Берлин-Бранденбург". Из-за этого пришлось отменить все вылеты. Участники акции будут требовать повышения зарплат и улучшения условий труда для работников воздушных гаваней. По сообщению аэропорта, стачка может повлиять и на прибывающие рейсы, однако по ним решения будут принимать авиакомпании.
Финляндия в четверг станет местом крупных забастовок работников различных сфер. В протестах примут участие по меньшей мере 200 тысяч человек.
Почти во всех аэропортах страны будет прекращено авиасообщение, авиакомпания Finnair ожидает отмены около 550 рейсов. Будет парализована работа общественного транспорта и почтовой службы. Магазины розничной торговли, продуктовые сети, отели, рестораны и банки не смогут предоставлять услуги, несколько заводов приостановят работу.
Самую масштабную акцию в Финляндии проведет индустриальный профсоюз. По его инициативе более 60 тысяч сотрудников промышленного сектора примут участие в стачках по всей стране. Кроме того, в забастовке участвуют профсоюзы строителей, электриков, работников сфер обслуживания, социального обеспечения и ряда других. Прогнозируется, что ущерб от забастовок составит около 360 миллионов евро.