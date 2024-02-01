https://ria.ru/20240201/protesty-1924695528.html

Страны ЕС охватывает волна массовых протестов сотрудников различных сфер

Страны ЕС охватывает волна массовых протестов сотрудников различных сфер - РИА Новости, 01.02.2024

Страны ЕС охватывает волна массовых протестов сотрудников различных сфер

Европейские работники из различных сфер, включая транспорт, сельское хозяйство, промышленность и образование, проведут в четверг масштабные акции протеста и... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T00:22

2024-02-01T00:22

2024-02-01T00:22

финляндия

франция

испания

евросоюз

еврокомиссия

европарламент

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789331421_0:0:3190:1795_1920x0_80_0_0_1b1c79d1663daa6492f00ecc7ed6bf24.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Европейские работники из различных сфер, включая транспорт, сельское хозяйство, промышленность и образование, проведут в четверг масштабные акции протеста и забастовки в знак недовольства проводимой правительствами их стран политикой. Греческие аграрии, следуя примеру коллег из Франции, Испании и Италии, отправятся утром из города Серры в Салоники для митинга на международной выставке Argotica. Фермеры требуют, чтобы им компенсировали доходы, которые они не получили из-за непогоды и болезней, и чтобы были возведены необходимые сооружения для защиты от наводнений, пожаров, засухи и обеспечения орошения. Они требуют не облагать налогом солярку, установить потолок цен для села на электроэнергию, субсидировать или отменить НДС на средства и материалы. Фермеры намерены привлечь внимание к себе и в столице Евросоюза. Аграрии планируют провести масштабные акции протеста в Брюсселе в день саммита ЕС, из-за чего может быть парализовано движение в центре города, где расположены Еврокомиссия, совет ЕС и Европарламент. В Германии будут бастовать сотрудники службы безопасности аэропорта "Берлин-Бранденбург". Из-за этого пришлось отменить все вылеты. Участники акции будут требовать повышения зарплат и улучшения условий труда для работников воздушных гаваней. По сообщению аэропорта, стачка может повлиять и на прибывающие рейсы, однако по ним решения будут принимать авиакомпании. Финляндия в четверг станет местом крупных забастовок работников различных сфер. В протестах примут участие по меньшей мере 200 тысяч человек. Почти во всех аэропортах страны будет прекращено авиасообщение, авиакомпания Finnair ожидает отмены около 550 рейсов. Будет парализована работа общественного транспорта и почтовой службы. Магазины розничной торговли, продуктовые сети, отели, рестораны и банки не смогут предоставлять услуги, несколько заводов приостановят работу. Самую масштабную акцию в Финляндии проведет индустриальный профсоюз. По его инициативе более 60 тысяч сотрудников промышленного сектора примут участие в стачках по всей стране. Кроме того, в забастовке участвуют профсоюзы строителей, электриков, работников сфер обслуживания, социального обеспечения и ряда других. Прогнозируется, что ущерб от забастовок составит около 360 миллионов евро.

https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924694841.html

https://ria.ru/20240129/fermery-1924125843.html

финляндия

франция

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

финляндия, франция, испания, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, в мире