https://ria.ru/20240201/programmirovanie-1924876484.html

Первая школьная олимпиада по промпрограммированию пройдет в России

Первая школьная олимпиада по промпрограммированию пройдет в России - РИА Новости, 01.02.2024

Первая школьная олимпиада по промпрограммированию пройдет в России

Всероссийская олимпиада по промышленному программированию (PROD), основанная на реальных задачах ИТ-сектора, впервые в России пройдет для школьников, сообщают в РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T19:11

2024-02-01T19:11

2024-02-01T19:11

технологии

россия

тинькофф. кредитные системы

высшая школа экономики (вшэ)

экономика

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Всероссийская олимпиада по промышленному программированию (PROD), основанная на реальных задачах ИТ-сектора, впервые в России пройдет для школьников, сообщают в "Тинькофф".Ее организаторами выступили Центральный университет — вуз, основанный крупнейшими российскими компаниями, НИУ ВШЭ и "Тинькофф". Ранее олимпиады такого формата проводились только для студентов.Олимпиада PROD — один из тех проектов, которые призваны помочь школьникам еще до поступления в вуз погрузиться в перспективную профессию разработчика, а также наметить векторы своего профессионального развития. Ученики 9—11 классов смогут соприкоснуться с серьезными задачами из промышленной разработки. Они будут решать не просто привычные теоретические задачи по программированию, а смогут поработать над реальными бизнес-кейсами от крупнейших ИТ-компаний, говорится в сообщении.Победители и призеры олимпиады получат возможность на льготных условиях поступить в Центральный университете и НИУ ВШЭ, а также возможность попасть на стажировку в "Тинькофф" по упрощенному отбору."В „Тинькофф“ работает много совсем молодых специалистов, для кого компания является первым местом работы. Именно поэтому для нас образование — это вклад прежде всего в кадровый потенциал. Участники олимпиады смогут углубиться в технологии разработки, а также прокачать другие „жесткие“ навыки для успешного построения карьеры в ИТ-индустрии", – отметил директор по информационным технологиям, вице-президент "Тинькофф" Вячеслав Цыганов, слова которого приводятся в сообщении.Все этапы олимпиады, кроме заключительного, проходят онлайн. Участвовать в ней могут школьники из любого региона России. Участники заключительного этапа попадут на финал в Подмосковье."Сегодня, с одной стороны, на рынке труда мы наблюдаем чрезвычайно высокий спрос на ИТ-специалистов. В то же время, с другой стороны, мы не видим адекватного роста количества поступающих на обучение по ИТ-специальностям, который мог бы удовлетворить растущий спрос. Олимпиада PROD призвана решить эту проблему <…>. В рамках этой олимпиады предлагается практико-ориентированный подход, который позволит школьникам лучше понять, как работает ИТ-индустрия, а работодатели предоставят реальные кейсы, на которых участники олимпиады могут изучать особенности работы в индустрии", – приводится в сообщении цитата ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича.Олимпиада состоит из трех этапов, которые помогут участникам познакомиться с профессией, узнать, чем занимаются фронтенд-, бэкенд- и мобильные разработчики, и попробовать создать собственные проекты. Также в ходе олимпиады школьники смогут научиться командной работе над ИТ-продуктом. Участникам не обязательно иметь углубленные знания в разработке, достаточно базовых навыков программирования.Первый — отборочный — этап представляет собой тест на знание компьютерных наук. Принять участие в нем может любой желающий. На втором этапе участникам предстоит выбрать один из трех треков — вид разработки, на основе которого школьник будет проходить заключительный этап. Участвовать могут только те, кто занял призовое место на предыдущем этапе. Заключительный этап состоит из двух туров: сначала участники выполняют задания на основе выбранного ранее трека по разработке, а во втором туре работают над реальным командным исследовательским проектом совместно с экспертами из индустрии. Второй тур пройдет офлайн в формате выездной школы в Подмосковье.Школьники смогут подготовиться к каждому этапу олимпиады: их познакомят с общими знаниями о промышленном программировании, а также расскажут о выбранных ранее видах разработки. Образовательный блок будет включать мастер-классы от ведущих экспертов области. На протяжении всей олимпиады участников будут поддерживать организаторы и менторы."Олимпиада PROD — это очередной шаг в развитии сотрудничества факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ с компанией Тинькофф и Центральным университетом. Инициатива направлена на укрепление интереса молодых талантов к сфере ИТ, она станет полезным опытом для тех, кто хочет попробовать себя в роли начинающего разработчика. Успех совместной олимпиады DANO позволяет надеяться, что и здесь мы получим востребованное, качественное и по-настоящему яркое мероприятие. Будем рады видеть участников олимпиады среди наших будущих <…>", – цитируют в сообщении декана факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Ивана Аржанцева.Зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно до 14 февраля 2024 года включительно.

https://realty.ria.ru/20240201/tinkoff-1924730940.html

https://ria.ru/20240116/tinkoff-1921635400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, тинькофф. кредитные системы, высшая школа экономики (вшэ), экономика, общество, московская область (подмосковье)