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Первая школьная олимпиада по промпрограммированию пройдет в России - РИА Новости, 01.02.2024
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19:11 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/programmirovanie-1924876484.html
Первая школьная олимпиада по промпрограммированию пройдет в России
Первая школьная олимпиада по промпрограммированию пройдет в России - РИА Новости, 01.02.2024
Первая школьная олимпиада по промпрограммированию пройдет в России
Всероссийская олимпиада по промышленному программированию (PROD), основанная на реальных задачах ИТ-сектора, впервые в России пройдет для школьников, сообщают в РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:11
2024-02-01T19:11
технологии
россия
тинькофф. кредитные системы
высшая школа экономики (вшэ)
экономика
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Всероссийская олимпиада по промышленному программированию (PROD), основанная на реальных задачах ИТ-сектора, впервые в России пройдет для школьников, сообщают в "Тинькофф".Ее организаторами выступили Центральный университет — вуз, основанный крупнейшими российскими компаниями, НИУ ВШЭ и "Тинькофф". Ранее олимпиады такого формата проводились только для студентов.Олимпиада PROD — один из тех проектов, которые призваны помочь школьникам еще до поступления в вуз погрузиться в перспективную профессию разработчика, а также наметить векторы своего профессионального развития. Ученики 9—11 классов смогут соприкоснуться с серьезными задачами из промышленной разработки. Они будут решать не просто привычные теоретические задачи по программированию, а смогут поработать над реальными бизнес-кейсами от крупнейших ИТ-компаний, говорится в сообщении.Победители и призеры олимпиады получат возможность на льготных условиях поступить в Центральный университете и НИУ ВШЭ, а также возможность попасть на стажировку в "Тинькофф" по упрощенному отбору."В „Тинькофф“ работает много совсем молодых специалистов, для кого компания является первым местом работы. Именно поэтому для нас образование — это вклад прежде всего в кадровый потенциал. Участники олимпиады смогут углубиться в технологии разработки, а также прокачать другие „жесткие“ навыки для успешного построения карьеры в ИТ-индустрии", – отметил директор по информационным технологиям, вице-президент "Тинькофф" Вячеслав Цыганов, слова которого приводятся в сообщении.Все этапы олимпиады, кроме заключительного, проходят онлайн. Участвовать в ней могут школьники из любого региона России. Участники заключительного этапа попадут на финал в Подмосковье."Сегодня, с одной стороны, на рынке труда мы наблюдаем чрезвычайно высокий спрос на ИТ-специалистов. В то же время, с другой стороны, мы не видим адекватного роста количества поступающих на обучение по ИТ-специальностям, который мог бы удовлетворить растущий спрос. Олимпиада PROD призвана решить эту проблему &lt;…&gt;. В рамках этой олимпиады предлагается практико-ориентированный подход, который позволит школьникам лучше понять, как работает ИТ-индустрия, а работодатели предоставят реальные кейсы, на которых участники олимпиады могут изучать особенности работы в индустрии", – приводится в сообщении цитата ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича.Олимпиада состоит из трех этапов, которые помогут участникам познакомиться с профессией, узнать, чем занимаются фронтенд-, бэкенд- и мобильные разработчики, и попробовать создать собственные проекты. Также в ходе олимпиады школьники смогут научиться командной работе над ИТ-продуктом. Участникам не обязательно иметь углубленные знания в разработке, достаточно базовых навыков программирования.Первый — отборочный — этап представляет собой тест на знание компьютерных наук. Принять участие в нем может любой желающий. На втором этапе участникам предстоит выбрать один из трех треков — вид разработки, на основе которого школьник будет проходить заключительный этап. Участвовать могут только те, кто занял призовое место на предыдущем этапе. Заключительный этап состоит из двух туров: сначала участники выполняют задания на основе выбранного ранее трека по разработке, а во втором туре работают над реальным командным исследовательским проектом совместно с экспертами из индустрии. Второй тур пройдет офлайн в формате выездной школы в Подмосковье.Школьники смогут подготовиться к каждому этапу олимпиады: их познакомят с общими знаниями о промышленном программировании, а также расскажут о выбранных ранее видах разработки. Образовательный блок будет включать мастер-классы от ведущих экспертов области. На протяжении всей олимпиады участников будут поддерживать организаторы и менторы."Олимпиада PROD — это очередной шаг в развитии сотрудничества факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ с компанией Тинькофф и Центральным университетом. Инициатива направлена на укрепление интереса молодых талантов к сфере ИТ, она станет полезным опытом для тех, кто хочет попробовать себя в роли начинающего разработчика. Успех совместной олимпиады DANO позволяет надеяться, что и здесь мы получим востребованное, качественное и по-настоящему яркое мероприятие. Будем рады видеть участников олимпиады среди наших будущих &lt;…&gt;", – цитируют в сообщении декана факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Ивана Аржанцева.Зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно до 14 февраля 2024 года включительно.
https://realty.ria.ru/20240201/tinkoff-1924730940.html
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технологии, россия, тинькофф. кредитные системы, высшая школа экономики (вшэ), экономика, общество, московская область (подмосковье)
Технологии, Россия, Тинькофф. Кредитные Системы, Высшая школа экономики (ВШЭ), Экономика, Общество, Московская область (Подмосковье)

Первая школьная олимпиада по промпрограммированию пройдет в России

© РИА Новости / Виталий АньковУченик за компьютером
Ученик за компьютером - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Ученик за компьютером
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Всероссийская олимпиада по промышленному программированию (PROD), основанная на реальных задачах ИТ-сектора, впервые в России пройдет для школьников, сообщают в "Тинькофф".
Ее организаторами выступили Центральный университет — вуз, основанный крупнейшими российскими компаниями, НИУ ВШЭ и "Тинькофф". Ранее олимпиады такого формата проводились только для студентов.
Олимпиада PROD — один из тех проектов, которые призваны помочь школьникам еще до поступления в вуз погрузиться в перспективную профессию разработчика, а также наметить векторы своего профессионального развития. Ученики 9—11 классов смогут соприкоснуться с серьезными задачами из промышленной разработки. Они будут решать не просто привычные теоретические задачи по программированию, а смогут поработать над реальными бизнес-кейсами от крупнейших ИТ-компаний, говорится в сообщении.
Победители и призеры олимпиады получат возможность на льготных условиях поступить в Центральный университете и НИУ ВШЭ, а также возможность попасть на стажировку в "Тинькофф" по упрощенному отбору.
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"В „Тинькофф“ работает много совсем молодых специалистов, для кого компания является первым местом работы. Именно поэтому для нас образование — это вклад прежде всего в кадровый потенциал. Участники олимпиады смогут углубиться в технологии разработки, а также прокачать другие „жесткие“ навыки для успешного построения карьеры в ИТ-индустрии", – отметил директор по информационным технологиям, вице-президент "Тинькофф" Вячеслав Цыганов, слова которого приводятся в сообщении.
Все этапы олимпиады, кроме заключительного, проходят онлайн. Участвовать в ней могут школьники из любого региона России. Участники заключительного этапа попадут на финал в Подмосковье.
"Сегодня, с одной стороны, на рынке труда мы наблюдаем чрезвычайно высокий спрос на ИТ-специалистов. В то же время, с другой стороны, мы не видим адекватного роста количества поступающих на обучение по ИТ-специальностям, который мог бы удовлетворить растущий спрос. Олимпиада PROD призвана решить эту проблему <…>. В рамках этой олимпиады предлагается практико-ориентированный подход, который позволит школьникам лучше понять, как работает ИТ-индустрия, а работодатели предоставят реальные кейсы, на которых участники олимпиады могут изучать особенности работы в индустрии", – приводится в сообщении цитата ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича.
Олимпиада состоит из трех этапов, которые помогут участникам познакомиться с профессией, узнать, чем занимаются фронтенд-, бэкенд- и мобильные разработчики, и попробовать создать собственные проекты. Также в ходе олимпиады школьники смогут научиться командной работе над ИТ-продуктом. Участникам не обязательно иметь углубленные знания в разработке, достаточно базовых навыков программирования.
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Первый — отборочный — этап представляет собой тест на знание компьютерных наук. Принять участие в нем может любой желающий. На втором этапе участникам предстоит выбрать один из трех треков — вид разработки, на основе которого школьник будет проходить заключительный этап. Участвовать могут только те, кто занял призовое место на предыдущем этапе. Заключительный этап состоит из двух туров: сначала участники выполняют задания на основе выбранного ранее трека по разработке, а во втором туре работают над реальным командным исследовательским проектом совместно с экспертами из индустрии. Второй тур пройдет офлайн в формате выездной школы в Подмосковье.
Школьники смогут подготовиться к каждому этапу олимпиады: их познакомят с общими знаниями о промышленном программировании, а также расскажут о выбранных ранее видах разработки. Образовательный блок будет включать мастер-классы от ведущих экспертов области. На протяжении всей олимпиады участников будут поддерживать организаторы и менторы.
"Олимпиада PROD — это очередной шаг в развитии сотрудничества факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ с компанией Тинькофф и Центральным университетом. Инициатива направлена на укрепление интереса молодых талантов к сфере ИТ, она станет полезным опытом для тех, кто хочет попробовать себя в роли начинающего разработчика. Успех совместной олимпиады DANO позволяет надеяться, что и здесь мы получим востребованное, качественное и по-настоящему яркое мероприятие. Будем рады видеть участников олимпиады среди наших будущих <…>", – цитируют в сообщении декана факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Ивана Аржанцева.
Зарегистрироваться для участия в олимпиаде можно до 14 февраля 2024 года включительно.
 
ТехнологииРоссияТинькофф. Кредитные СистемыВысшая школа экономики (ВШЭ)ЭкономикаОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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