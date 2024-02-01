https://ria.ru/20240201/pribaltika-1924721804.html
В РПЦ назвали православных политическими заложниками в Прибалтике
В РПЦ назвали православных политическими заложниками в Прибалтике - РИА Новости, 01.02.2024
В РПЦ назвали православных политическими заложниками в Прибалтике
Православные верующие становятся политическими заложниками в Прибалтике, где проводится политика отмены русской культуры, это говорит о слабости и неуверенности РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T08:52
2024-02-01T08:52
2024-02-01T12:43
религия
прибалтика
россия
владимир легойда
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
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МОСКВА, 1 фев, РИА Новости. Православные верующие становятся политическими заложниками в Прибалтике, где проводится политика отмены русской культуры, это говорит о слабости и неуверенности власти в этих странах, а также о нарушении там свободы совести, заявил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью РИА Новости по случаю 15-летия интронизации патриарха Кирилла. "В странах Прибалтики на православные общины, так или иначе связанные с Русской церковью, оказывается давление. Эта политика является частью так называемой отмены русской культуры. Политические силы, которые так громко и шумно праздновали разрушение Берлинской стены, теперь сами возводят стену между Россией и Западом. Попытки взять в политические заложники верующих, которые заведомо ничем никому не угрожают, это свидетельство слабости и неуверенности в своей позиции. Про свободу совести и говорить уже не приходится", - сказал он.Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прибалтика, россия, владимир легойда, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия
Религия, Прибалтика, Россия, Владимир Легойда, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия
В РПЦ назвали православных политическими заложниками в Прибалтике
Легойда: православные верующие становятся политическими заложниками в Прибалтике