https://ria.ru/20240201/pribaltika-1924721804.html

В РПЦ назвали православных политическими заложниками в Прибалтике

В РПЦ назвали православных политическими заложниками в Прибалтике - РИА Новости, 01.02.2024

В РПЦ назвали православных политическими заложниками в Прибалтике

Православные верующие становятся политическими заложниками в Прибалтике, где проводится политика отмены русской культуры, это говорит о слабости и неуверенности РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T08:52

2024-02-01T08:52

2024-02-01T12:43

религия

прибалтика

россия

владимир легойда

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

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МОСКВА, 1 фев, РИА Новости. Православные верующие становятся политическими заложниками в Прибалтике, где проводится политика отмены русской культуры, это говорит о слабости и неуверенности власти в этих странах, а также о нарушении там свободы совести, заявил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью РИА Новости по случаю 15-летия интронизации патриарха Кирилла. "В странах Прибалтики на православные общины, так или иначе связанные с Русской церковью, оказывается давление. Эта политика является частью так называемой отмены русской культуры. Политические силы, которые так громко и шумно праздновали разрушение Берлинской стены, теперь сами возводят стену между Россией и Западом. Попытки взять в политические заложники верующих, которые заведомо ничем никому не угрожают, это свидетельство слабости и неуверенности в своей позиции. Про свободу совести и говорить уже не приходится", - сказал он.Читайте полный текст интервью Владимира Легойды >>

https://ria.ru/20240116/putin-1921700513.html

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Ольга Фомченкова

прибалтика, россия, владимир легойда, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), религия