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Возврат пошлин ЕС на продукцию из Украины затронет товары на миллиард евро
Возврат пошлин ЕС на продукцию из Украины затронет товары на миллиард евро - РИА Новости, 01.02.2024
Возврат пошлин ЕС на продукцию из Украины затронет товары на миллиард евро
Потенциальное возвращение Евросоюзом пошлин на продовольствие из Украины затронет агропродукцию примерно на один миллиард евро в месяц, сильнее всего это... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T23:42
2024-02-01T23:42
2024-02-01T23:42
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Потенциальное возвращение Евросоюзом пошлин на продовольствие из Украины затронет агропродукцию примерно на один миллиард евро в месяц, сильнее всего это скажется на производителях зерна и растительных масел, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что если украинский импорт будет дестабилизировать рынок и создавать нечестную конкуренцию для фермеров, ЕС может вернуть таможенные пошлины для Украины. Он добавил, что появилась необходимость "внимательно изучить продовольственный импорт с Украины". Согласно последним данным, Украина за январь-ноябрь поставила странам Евросоюза агропродукции на 10,7 миллиарда евро, или на 977 миллионов евро в среднем за месяц. При этом за год стоимость экспорта сократилась на 6%. Главным экспортным товаром было зерно, поставки которого выросли на 20% - до 420 миллионов евро в среднем за месяц. Украина также продает ЕС значительный объем растительных масел, в первую очередь подсолнечное и соевое, - на 174 миллиона евро в месяц. Также ЕС закупает у Украины масличные семена, в основном рапс, подсолнечник и сою, - 152 миллиона евро.
https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html
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украина, франция, эммануэль макрон, евросоюз, в мире
Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Евросоюз, В мире
Возврат пошлин ЕС на продукцию из Украины затронет товары на миллиард евро
Евростат: пошлины ЕС на продукцию из Украины затронут товары на миллиард евро
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Потенциальное возвращение Евросоюзом пошлин на продовольствие из Украины затронет агропродукцию примерно на один миллиард евро в месяц, сильнее всего это скажется на производителях зерна и растительных масел, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Президент Франции Эммануэль Макрон
ранее заявил, что если украинский импорт будет дестабилизировать рынок и создавать нечестную конкуренцию для фермеров, ЕС может вернуть таможенные пошлины для Украины. Он добавил, что появилась необходимость "внимательно изучить продовольственный импорт с Украины".
Европу настигла расплата за отказ от суверенитета
Согласно последним данным, Украина за январь-ноябрь поставила странам Евросоюза агропродукции на 10,7 миллиарда евро, или на 977 миллионов евро в среднем за месяц. При этом за год стоимость экспорта сократилась на 6%.
Главным экспортным товаром было зерно, поставки которого выросли на 20% - до 420 миллионов евро в среднем за месяц. Украина также продает ЕС значительный объем растительных масел, в первую очередь подсолнечное и соевое, - на 174 миллиона евро в месяц. Также ЕС закупает у Украины масличные семена, в основном рапс, подсолнечник и сою, - 152 миллиона евро.
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