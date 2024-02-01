https://ria.ru/20240201/pomosch-1924873492.html

США должны продолжать помогать Украине, заявил Байден

США должны продолжать помогать Украине, заявил Байден - РИА Новости, 01.02.2024

США должны продолжать помогать Украине, заявил Байден

США должны продолжать помогать Украине, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:41

2024-02-01T17:41

2024-02-01T17:41

в мире

джо байден

сша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917544453_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0874fa9e7e7e95046d21d16bc82acd2d.jpg

ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США должны продолжать помогать Украине, заявил американский президент Джо Байден. "Мы должны продолжать помогать им", - заявил Байден, выступая в Вашингтоне на "Национальном молитвенном завтраке". Не забыв о "молитвенном" характере мероприятия, американский лидер в завершение своего выступления по привычке призвал сограждан не забывать, "кем мы, черт возьми, являемся". Американские власти говорят, что в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов. Одобрение запроса законодателями буксует, о конкретных сроках и перспективах принятия соответствующего законопроекта не сообщается. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924777856.html

https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, сша, украина