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США должны продолжать помогать Украине, заявил Байден - РИА Новости, 01.02.2024
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17:41 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/pomosch-1924873492.html
США должны продолжать помогать Украине, заявил Байден
США должны продолжать помогать Украине, заявил Байден - РИА Новости, 01.02.2024
США должны продолжать помогать Украине, заявил Байден
США должны продолжать помогать Украине, заявил американский президент Джо Байден. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:41
2024-02-01T17:41
в мире
джо байден
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США должны продолжать помогать Украине, заявил американский президент Джо Байден. "Мы должны продолжать помогать им", - заявил Байден, выступая в Вашингтоне на "Национальном молитвенном завтраке". Не забыв о "молитвенном" характере мероприятия, американский лидер в завершение своего выступления по привычке призвал сограждан не забывать, "кем мы, черт возьми, являемся". Американские власти говорят, что в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов. Одобрение запроса законодателями буксует, о конкретных сроках и перспективах принятия соответствующего законопроекта не сообщается. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924777856.html
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в мире, джо байден, сша, украина
В мире, Джо Байден, США, Украина
США должны продолжать помогать Украине, заявил Байден

Байден призвал продолжать помогать Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США должны продолжать помогать Украине, заявил американский президент Джо Байден.
"Мы должны продолжать помогать им", - заявил Байден, выступая в Вашингтоне на "Национальном молитвенном завтраке".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Генсек НАТО назвал Украину хорошей сделкой для США
Вчера, 12:59
Не забыв о "молитвенном" характере мероприятия, американский лидер в завершение своего выступления по привычке призвал сограждан не забывать, "кем мы, черт возьми, являемся".
Американские власти говорят, что в декабре исчерпали средства на поддержку Украины и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов. Одобрение запроса законодателями буксует, о конкретных сроках и перспективах принятия соответствующего законопроекта не сообщается.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Из-за страха перед Китаем США не могут бросить Украину
Вчера, 08:00
 
В миреДжо БайденСШАУкраина
 
 
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