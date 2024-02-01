Боррель предложит лидерам ЕС увеличить военную помощь Украине
Боррель предложит лидерам стран ЕС согласовать и увеличить военную помощь Киеву
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо не только скорее согласовать, но и увеличить военную помощь Украине, об этом он собирается просить лидеров стран сообщества на проходящем в четверг в Брюсселе специальном саммите.
"Мы можем и должны сделать больше для поддержки Украины, потому что, в противном случае, мы заплатим более высокую цену. Я расскажу лидерам о ситуации на местах и внесу предложение увеличить поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира. Я предложу согласовать это как можно скорее. Нам необходимо в следующем месяце увеличить военную поддержку Украины", - сказал он перед началом встречи в верхах.
При этом Боррель указал, что Венгрия "больше не хочет участвовать" в фонде по военной поддержке Украины, но и не препятствует оказанию такой поддержки другими странами сообщества.
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"Ранее все страны ЕС участвовали (в финансировании военной поддержки – ред.), теперь некоторые страны, Венгрия, например, больше не хотят участвовать, но они не будут мешать. Одно дело не участвовать, и другое – не препятствовать. В настоящее время никто не препятствует (фонду военной поддержки – ред.)", - пояснил глава евродипломатии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.