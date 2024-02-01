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Польша будет добиваться включения топлива для АЭС в антироссийские санкции - РИА Новости, 01.02.2024
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19:13 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/polsha-1924893406.html
Польша будет добиваться включения топлива для АЭС в антироссийские санкции
Польша будет добиваться включения топлива для АЭС в антироссийские санкции - РИА Новости, 01.02.2024
Польша будет добиваться включения топлива для АЭС в антироссийские санкции
Польша будет добиваться включения топлива для атомных электростанций в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, заявил журналистам премьер-министр... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:13
2024-02-01T19:13
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польша
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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польша будет добиваться включения топлива для атомных электростанций в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск. Ранее сообщалось, что на днях Европейская комиссия начнет консультации по 13-му пакету санкций в отношении России. "У нас есть собственные постулаты и они касаются различных вещей, хотя бы эмбарго на топливо для атомных электростанций. Это не так просто. Мы знаем, что многие страны, участвующие в помощи Украине, одновременно зависят от топлива для ядерных электростанций, которое поставляется из России", - сказал Туск. При этом он признал, что санкции для того, чтобы они возымели действие, должны негативно отразится и на их инициаторах. "Польша всегда была страной, которая выступала за как можно более сильные санкции в отношении России. Конечно, санкции являются неприятной вещью в том числе и для того, кто налагает санкции. Санкции успешны тогда, когда чего-то стоят – надо чем-то пожертвовать для того, чтобы санкции действительно подействовали, в данном случае на Россию", - сказал польский премьер. Ожидается, что новый пакет санкций сосредоточится на блокировании возможностей обхода санкций, в особенности для товаров, которые можно использовать в военном деле, а также на ряде новых списков физических и юридических лиц. В Москве неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240130/ssha-1924310136.html
https://ria.ru/20240131/prodovolstvie-1924582616.html
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россия, польша, украина, владимир путин, дональд туск, в мире
Россия, Польша, Украина, Владимир Путин, Дональд Туск, В мире
Польша будет добиваться включения топлива для АЭС в антироссийские санкции

Польша будет добиваться включения топлива для АЭС в антироссийские санкции ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Польши в Варшаве
Флаг Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польша будет добиваться включения топлива для атомных электростанций в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
Ранее сообщалось, что на днях Европейская комиссия начнет консультации по 13-му пакету санкций в отношении России.
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"У нас есть собственные постулаты и они касаются различных вещей, хотя бы эмбарго на топливо для атомных электростанций. Это не так просто. Мы знаем, что многие страны, участвующие в помощи Украине, одновременно зависят от топлива для ядерных электростанций, которое поставляется из России", - сказал Туск.
При этом он признал, что санкции для того, чтобы они возымели действие, должны негативно отразится и на их инициаторах. "Польша всегда была страной, которая выступала за как можно более сильные санкции в отношении России. Конечно, санкции являются неприятной вещью в том числе и для того, кто налагает санкции. Санкции успешны тогда, когда чего-то стоят – надо чем-то пожертвовать для того, чтобы санкции действительно подействовали, в данном случае на Россию", - сказал польский премьер.
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Ожидается, что новый пакет санкций сосредоточится на блокировании возможностей обхода санкций, в особенности для товаров, которые можно использовать в военном деле, а также на ряде новых списков физических и юридических лиц.
В Москве неоднократно заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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