https://ria.ru/20240201/polsha-1924875995.html

В Польше возбудили дело о якобы залетевшей из России ракете

В Польше возбудили дело о якобы залетевшей из России ракете - РИА Новости, 01.02.2024

В Польше возбудили дело о якобы залетевшей из России ракете

Польская прокуратура начала расследование уголовного дела о якобы залетевшей на территорию республики в конце декабря российской ракете, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:49

2024-02-01T17:49

2024-02-01T17:51

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ВАРШАВА, 1 фев – РИА Новости. Польская прокуратура начала расследование уголовного дела о якобы залетевшей на территорию республики в конце декабря российской ракете, сообщил журналистам представитель Окружной прокуратуры Варшавы Шимон Банна. "В связи с опасным инцидентом, произошедшим 29 декабря 2023 года, сообщаю, что военный отдел районной прокуратуры Люблина начал расследование нарушения воздушного пространства Польши неопознанным летающим объектом", - рассказал Банна. Он пояснил, что расследование ведется на предмет "создания опасности для жизни или здоровья большого количества людей или имущества в большом размере путем взрыва взрывчатых веществ, находящихся в военной крылатой ракете, выпущенной с территории иностранного государства". "В рамках этого разбирательства прокуратура будет добиваться установления обстоятельств инцидента, а также происхождения и цели объекта, который, вероятно, был крылатой ракетой военного назначения", - добавил представитель прокуратуры. Двадцать девятого декабря оперативное командование видов вооруженных сил республики сообщило, что в этот день в воздушное пространство Польши со стороны границы с Украиной влетел неопознанный воздушный объект, который с момента пересечения границы до места исчезновения сигнала наблюдался средствами радиолокации. Оперативный командир РСЗ привел в действие имеющиеся силы и средства. В тот же день временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил РИА Новости, что российская сторона не будет давать объяснений о ракетном инциденте в Польше, пока не будет предъявлено конкретных доказательств.

https://ria.ru/20240131/ucheniya-1924423843.html

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