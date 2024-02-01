https://ria.ru/20240201/polnomochiya-1924792848.html

Госдума расширила полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками"

Госдума расширила полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками" - РИА Новости, 01.02.2024

Госдума расширила полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками"

Госдума приняла закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:38

2024-02-01T13:38

2024-02-01T13:38

россия

госдума рф

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Госдума приняла закон, расширяющий полномочия регионов в целях борьбы с так называемыми "наливайками" и ужесточающий требования к алкогольной продукции. Закон предоставляет регионам право вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях. В частности, регионы смогут своими законами установить, что продавать слабоалкогольные напитки (пиво, сидр, пуаре, медовуху) из объектов общепита могут только рестораны, бары, кафе и буфеты. Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше субъекты РФ имели право ограничивать продажу только крепкого алкоголя. Ранее принятые меры по регулированию работы "наливаек" были неполными и недостаточно эффективными, поэтому необходимо навести порядок в этой сфере, говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Днем это магазины, а ночью — псевдокафе, которые торгуют алкоголем в обход закона, пояснял он. В Госдуму поступают многочисленные обращения от жителей многоквартирных домов из-за шума и беспорядка в таких заведениях. В постановлении о принятии закона властям субъектов РФ рекомендуется до 1 октября текущего года представить в Госдуму информацию о реализации мер по нормативному правовому регулированию розничной продажи алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях. Одновременно им предлагается усилить меры по проведению профилактических мероприятий в этой сфере. Кроме того, закон запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в алкогольную продукцию этиловый спирт, если это не предусмотрено требованиями госстандартов и техрегламентов. Также запрещается использовать наименования алкогольной продукции, вводящие потребителей в заблуждение относительно ее вида и состава. Эти изменения вносятся, чтобы предотвратить массовые отравления людей суррогатным алкоголем, таким как "Мистер Сидр". Помимо этого, закон до 2025 года освобождает розничных продавцов алкоголя (организации и индивидуальных предпринимателей) из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей от ответственности за нарушения в учете оборота алкогольной продукции и непредоставление информации в ЕГАИС о ее закупке и продаже. Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2024 года, а положения, освобождающие от ответственности розничных торговцев алкоголем в новых регионах России, - со дня официального опубликования закона и распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20240116/pivo-1921570252.html

https://ria.ru/20231205/algoritm-1913888381.html

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россия, госдума рф, вячеслав володин