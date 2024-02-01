https://ria.ru/20240201/polety-1924840485.html

"Иракские авиалинии" сообщили о приостановке полетов в Москву

"Иракские авиалинии" сообщили о приостановке полетов в Москву - РИА Новости, 01.02.2024

"Иракские авиалинии" сообщили о приостановке полетов в Москву

Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") с 3 февраля приостанавливает полёты из Багдада в Москву до дальнейшего уведомления,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:18

2024-02-01T16:18

2024-02-01T16:18

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ДОХА, 1 фев - РИА Новости. Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") с 3 февраля приостанавливает полёты из Багдада в Москву до дальнейшего уведомления, говорится в заявлении авиаперевозчика на его сайте. Iraqi Airways хотела бы проинформировать уважаемых путешественников об отмене регулярных рейсов между Багдадом и Москвой, начиная с 3 февраля 2024 года и до дальнейшего уведомления по оперативным факторам, связанным с российской стороной. Авиакомпания попросила имевших на эти рейсы билеты пассажиров обратиться в её офисы для получения компенсации. Ранее министерство финансов США ввело санкции в отношении иракской авиакомпании Fly Baghdad, обвинив её в перевозке боевиков и оружия из Ирака в Сирию и Ливан. Руководство авиаперевозчика отвергло эти обвинения, заявив, что подвергалось проверкам во всех аэропортах прибытия. Полёты авиакомпании были приостановлены на неделю для проверки иракскими властями достоверности американских обвинений.

https://ria.ru/20240131/soveschanie-1924645622.html

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в мире, москва, ирак, багдад (город), iraqi airways, министерство финансов сша