Рейтинг@Mail.ru
"Иракские авиалинии" сообщили о приостановке полетов в Москву - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/polety-1924840485.html
"Иракские авиалинии" сообщили о приостановке полетов в Москву
"Иракские авиалинии" сообщили о приостановке полетов в Москву - РИА Новости, 01.02.2024
"Иракские авиалинии" сообщили о приостановке полетов в Москву
Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") с 3 февраля приостанавливает полёты из Багдада в Москву до дальнейшего уведомления,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:18
2024-02-01T16:18
в мире
москва
ирак
багдад (город)
iraqi airways
министерство финансов сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
ДОХА, 1 фев - РИА Новости. Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") с 3 февраля приостанавливает полёты из Багдада в Москву до дальнейшего уведомления, говорится в заявлении авиаперевозчика на его сайте. Iraqi Airways хотела бы проинформировать уважаемых путешественников об отмене регулярных рейсов между Багдадом и Москвой, начиная с 3 февраля 2024 года и до дальнейшего уведомления по оперативным факторам, связанным с российской стороной. Авиакомпания попросила имевших на эти рейсы билеты пассажиров обратиться в её офисы для получения компенсации. Ранее министерство финансов США ввело санкции в отношении иракской авиакомпании Fly Baghdad, обвинив её в перевозке боевиков и оружия из Ирака в Сирию и Ливан. Руководство авиаперевозчика отвергло эти обвинения, заявив, что подвергалось проверкам во всех аэропортах прибытия. Полёты авиакомпании были приостановлены на неделю для проверки иракскими властями достоверности американских обвинений.
https://ria.ru/20240131/soveschanie-1924645622.html
москва
ирак
багдад (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, ирак, багдад (город), iraqi airways, министерство финансов сша
В мире, Москва, Ирак, Багдад (город), Iraqi Airways, Министерство финансов США
"Иракские авиалинии" сообщили о приостановке полетов в Москву

Компания Iraqi Airways с 3 февраля приостанавливает полеты из Багдада в Москву

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 1 фев - РИА Новости. Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") с 3 февраля приостанавливает полёты из Багдада в Москву до дальнейшего уведомления, говорится в заявлении авиаперевозчика на его сайте.
Iraqi Airways хотела бы проинформировать уважаемых путешественников об отмене регулярных рейсов между Багдадом и Москвой, начиная с 3 февраля 2024 года и до дальнейшего уведомления по оперативным факторам, связанным с российской стороной. Авиакомпания попросила имевших на эти рейсы билеты пассажиров обратиться в её офисы для получения компенсации.
Ранее министерство финансов США ввело санкции в отношении иракской авиакомпании Fly Baghdad, обвинив её в перевозке боевиков и оружия из Ирака в Сирию и Ливан. Руководство авиаперевозчика отвергло эти обвинения, заявив, что подвергалось проверкам во всех аэропортах прибытия. Полёты авиакомпании были приостановлены на неделю для проверки иракскими властями достоверности американских обвинений.
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Глава Росавиации провел совещание с руководством S7
31 января, 18:07
 
В миреМоскваИракБагдад (город)Iraqi AirwaysМинистерство финансов США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала