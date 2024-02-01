https://ria.ru/20240201/pogoda-1924717537.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 01.02.2024

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедица и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T08:05

2024-02-01T08:05

2024-02-01T08:05

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедица и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказал, что погоду в столице в четверг будет формировать тёплый сектор атлантического циклона, центр которого выходит на север Скандинавии. "В Москве и окрестностях в такой ситуации облачно, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 1 - 3 градуса, в Подмосковье от минус 1 до плюс 4", - сообщил специалист. По словам Леуса, ветер в столице будет дуть юго-западный, а вечером - западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба, что заметно ниже нормы.

https://ria.ru/20240131/pogoda-1924496450.html

https://ria.ru/20240131/vspyshka-1924611491.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос", погода