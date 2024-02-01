https://ria.ru/20240201/pogoda-1924717537.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 01.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедица и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T08:05
2024-02-01T08:05
2024-02-01T08:05
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедица и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик рассказал, что погоду в столице в четверг будет формировать тёплый сектор атлантического циклона, центр которого выходит на север Скандинавии. "В Москве и окрестностях в такой ситуации облачно, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 1 - 3 градуса, в Подмосковье от минус 1 до плюс 4", - сообщил специалист. По словам Леуса, ветер в столице будет дуть юго-западный, а вечером - западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба, что заметно ниже нормы.
https://ria.ru/20240131/pogoda-1924496450.html
https://ria.ru/20240131/vspyshka-1924611491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос", Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Леус: мокрый снег, дождь, гололедица и до плюс 3 ожидается в Москве в четверг
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедица и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик рассказал, что погоду в столице в четверг будет формировать тёплый сектор атлантического циклона, центр которого выходит на север Скандинавии.
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"В Москве и окрестностях в такой ситуации облачно, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 1 - 3 градуса, в Подмосковье
от минус 1 до плюс 4", - сообщил специалист.
По словам Леуса, ветер в столице будет дуть юго-западный, а вечером - западный со скоростью 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба, что заметно ниже нормы.
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