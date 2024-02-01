https://ria.ru/20240201/plennyy-1924712997.html

Российский оператор дрона вывел через минное поле сдавшегося солдата ВСУ

Российский оператор дрона вывел через минное поле сдавшегося солдата ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024

Российский оператор дрона вывел через минное поле сдавшегося солдата ВСУ

Российский оператор БПЛА вывел украинского военного на подконтрольную России территорию, указав ему направление движения через минное поле, тот бросил оружие и... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T06:33

2024-02-01T06:33

2024-02-01T11:31

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

ил-76

россия

в мире

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АРТЕМОВСК (ДНР), 1 фев — РИА Новости. Российский оператор БПЛА вывел украинского военного на подконтрольную России территорию, указав ему направление движения через минное поле, тот бросил оружие и благополучно сдался в плен, рассказал РИА Новости командир группы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск с позывном Старший. "Бывает, сами сдаются в плен, сами идут. Недавно был случай: "птичкой" (БПЛА. — Прим. ред.) одного выводили, под нашу "птичку" он шел, бросил оружие, вывели его, взяли в плен", — рассказал командир группы, уточнив, что оператор беспилотника направлял украинского военного к тропам, шедшим в обход минных заграждений ВСУ.Старший считает, что отношение к пленным в ВСУ хуже, чем у российских военнослужащих. "Взять тот же недавний случай с самолетом, который они сбили над Белгородской областью. О какой жалости здесь может идти речь?" — сказал он. Боец отметил, что сейчас ВСУ применяют кассетные боеприпасы, используя артиллерию, а стрелковые бои практически не ведутся. "(Выдвигаемся. — Прим. ред.) в зону закрепления, закреплять свои позиции и выполнять свою задачу", — рассказал Старший, уточнив, что до противника примерно 300-400 метров, украинских военных не всегда видно, но слышно. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома Чкаловский везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа, погибли.

https://ria.ru/20240201/plennyy-1924711866.html

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вооруженные силы украины, ил-76, россия, в мире, белгородская область