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Российский оператор дрона вывел через минное поле сдавшегося солдата ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 01.02.2024 (обновлено: 11:31 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/plennyy-1924712997.html
Российский оператор дрона вывел через минное поле сдавшегося солдата ВСУ
Российский оператор дрона вывел через минное поле сдавшегося солдата ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024
Российский оператор дрона вывел через минное поле сдавшегося солдата ВСУ
Российский оператор БПЛА вывел украинского военного на подконтрольную России территорию, указав ему направление движения через минное поле, тот бросил оружие и... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T06:33
2024-02-01T11:31
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
ил-76
россия
в мире
белгородская область
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АРТЕМОВСК (ДНР), 1 фев — РИА Новости. Российский оператор БПЛА вывел украинского военного на подконтрольную России территорию, указав ему направление движения через минное поле, тот бросил оружие и благополучно сдался в плен, рассказал РИА Новости командир группы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск с позывном Старший. &quot;Бывает, сами сдаются в плен, сами идут. Недавно был случай: &quot;птичкой&quot; (БПЛА. — Прим. ред.) одного выводили, под нашу &quot;птичку&quot; он шел, бросил оружие, вывели его, взяли в плен&quot;, — рассказал командир группы, уточнив, что оператор беспилотника направлял украинского военного к тропам, шедшим в обход минных заграждений ВСУ.Старший считает, что отношение к пленным в ВСУ хуже, чем у российских военнослужащих. "Взять тот же недавний случай с самолетом, который они сбили над Белгородской областью. О какой жалости здесь может идти речь?" — сказал он. Боец отметил, что сейчас ВСУ применяют кассетные боеприпасы, используя артиллерию, а стрелковые бои практически не ведутся. "(Выдвигаемся. — Прим. ред.) в зону закрепления, закреплять свои позиции и выполнять свою задачу", — рассказал Старший, уточнив, что до противника примерно 300-400 метров, украинских военных не всегда видно, но слышно. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома Чкаловский везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа, погибли.
https://ria.ru/20240201/plennyy-1924711866.html
россия
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вооруженные силы украины, ил-76, россия, в мире, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Россия, В мире, Белгородская область
Российский оператор дрона вывел через минное поле сдавшегося солдата ВСУ

Российский оператор БПЛА вывел через минное поле солдата ВСУ, решившего сдаться

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона
Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 1 фев — РИА Новости. Российский оператор БПЛА вывел украинского военного на подконтрольную России территорию, указав ему направление движения через минное поле, тот бросил оружие и благополучно сдался в плен, рассказал РИА Новости командир группы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск с позывном Старший.
«

"Бывает, сами сдаются в плен, сами идут. Недавно был случай: "птичкой" (БПЛА. — Прим. ред.) одного выводили, под нашу "птичку" он шел, бросил оружие, вывели его, взяли в плен", — рассказал командир группы, уточнив, что оператор беспилотника направлял украинского военного к тропам, шедшим в обход минных заграждений ВСУ.

Старший считает, что отношение к пленным в ВСУ хуже, чем у российских военнослужащих. "Взять тот же недавний случай с самолетом, который они сбили над Белгородской областью. О какой жалости здесь может идти речь?" — сказал он.
Боец отметил, что сейчас ВСУ применяют кассетные боеприпасы, используя артиллерию, а стрелковые бои практически не ведутся.
"(Выдвигаемся. — Прим. ред.) в зону закрепления, закреплять свои позиции и выполнять свою задачу", — рассказал Старший, уточнив, что до противника примерно 300-400 метров, украинских военных не всегда видно, но слышно.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в нем с подмосковного аэродрома Чкаловский везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа, погибли.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныИл-76РоссияВ миреБелгородская область
 
 
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