https://ria.ru/20240201/plennyy-1924711866.html

Украинский военный рассказал, как до сдачи в плен был вынужден есть снег

Украинский военный рассказал, как до сдачи в плен был вынужден есть снег - РИА Новости, 01.02.2024

Украинский военный рассказал, как до сдачи в плен был вынужден есть снег

Украинский военнопленный Назар Вочкевич рассказал РИА Новости, как во время службы в течение нескольких дней из-за отсутствия воды был вынужден есть грязный... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T06:14

2024-02-01T06:14

2024-02-01T06:14

специальная военная операция на украине

украина

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 1 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный Назар Вочкевич рассказал РИА Новости, как во время службы в течение нескольких дней из-за отсутствия воды был вынужден есть грязный снег. "(Российские солдаты) завели в блиндаж, все нормально, сказали: "Вас никто трогать не будет, никто бить не будет, все нормально". Дали попить воды. Мы реально воды не пили где-то дня два-три… Мы реально, мы жрали снег… Ну я не думал, что это настолько катастрофически. Я снега столько в жизни не ел. И снег еще, от этих бомб и от этого всего, снег с землей. Не то, что этот беленький снежок, ты себе взял там. Это снег такой, и ты стараешься этими черными руками еще тот снег (брать)", - сказал он. Вочкевич был мобилизован в ноябре 2023 года, несмотря на то, что у него в руке установлена металлическая пластина, в связи с чем ранее он считался не годным к военной службе.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина