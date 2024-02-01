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Украинский военный рассказал, как до сдачи в плен был вынужден есть снег
Украинский военный рассказал, как до сдачи в плен был вынужден есть снег - РИА Новости, 01.02.2024
Украинский военный рассказал, как до сдачи в плен был вынужден есть снег
Украинский военнопленный Назар Вочкевич рассказал РИА Новости, как во время службы в течение нескольких дней из-за отсутствия воды был вынужден есть грязный... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T06:14
2024-02-01T06:14
2024-02-01T06:14
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 1 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный Назар Вочкевич рассказал РИА Новости, как во время службы в течение нескольких дней из-за отсутствия воды был вынужден есть грязный снег. "(Российские солдаты) завели в блиндаж, все нормально, сказали: "Вас никто трогать не будет, никто бить не будет, все нормально". Дали попить воды. Мы реально воды не пили где-то дня два-три… Мы реально, мы жрали снег… Ну я не думал, что это настолько катастрофически. Я снега столько в жизни не ел. И снег еще, от этих бомб и от этого всего, снег с землей. Не то, что этот беленький снежок, ты себе взял там. Это снег такой, и ты стараешься этими черными руками еще тот снег (брать)", - сказал он. Вочкевич был мобилизован в ноябре 2023 года, несмотря на то, что у него в руке установлена металлическая пластина, в связи с чем ранее он считался не годным к военной службе.
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украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
Украинский военный рассказал, как до сдачи в плен был вынужден есть снег
Украинский пленный Назар рассказал, как во время службы ел грязный снег
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 1 фев - РИА Новости. Украинский военнопленный Назар Вочкевич рассказал РИА Новости, как во время службы в течение нескольких дней из-за отсутствия воды был вынужден есть грязный снег.
"(Российские солдаты) завели в блиндаж, все нормально, сказали: "Вас никто трогать не будет, никто бить не будет, все нормально". Дали попить воды. Мы реально воды не пили где-то дня два-три… Мы реально, мы жрали снег… Ну я не думал, что это настолько катастрофически. Я снега столько в жизни не ел. И снег еще, от этих бомб и от этого всего, снег с землей. Не то, что этот беленький снежок, ты себе взял там. Это снег такой, и ты стараешься этими черными руками еще тот снег (брать)", - сказал он.
Вочкевич был мобилизован в ноябре 2023 года, несмотря на то, что у него в руке установлена металлическая пластина, в связи с чем ранее он считался не годным к военной службе.