https://ria.ru/20240201/platon-1924699393.html

Тариф "Платон" вырос на 7,42 процента

Тариф "Платон" вырос на 7,42 процента - РИА Новости, 01.02.2024

Тариф "Платон" вырос на 7,42 процента

Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля вырос на 7,42%: то есть на 21 копейку, до 3,05... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T01:35

2024-02-01T01:35

2024-02-01T01:43

платон

экономика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля вырос на 7,42%: то есть на 21 копейку, до 3,05 рубля за километр пробега. Тариф ежегодно индексируется исходя из фактической инфляции за предшествующий год. В Минтрансе поясняли, что влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является крайне незначительным. На сегодняшний день в госсистеме "Платон" зарегистрировано более 820 тысяч грузоперевозчиков и свыше 1,8 миллиона большегрузных транспортных средств. В 2023 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 49 миллиардов рублей. Данные средства направлены на ремонт порядка 1100 километров автомобильных дорог в российских регионах. Всего за период работы системы поступления от грузоперевозчиков в Федеральный дорожный фонд достигли 250 миллиардов рублей, которые были направлены на ремонт и капитальный ремонт федеральных автодорог.

https://ria.ru/20231201/aeroekspress-1913049590.html

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платон, экономика