https://ria.ru/20240201/platon-1924699393.html
Тариф "Платон" вырос на 7,42 процента
Тариф "Платон" вырос на 7,42 процента - РИА Новости, 01.02.2024
Тариф "Платон" вырос на 7,42 процента
Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля вырос на 7,42%: то есть на 21 копейку, до 3,05... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T01:35
2024-02-01T01:35
2024-02-01T01:43
платон
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851936655_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe5532822c2ef21521936d124a095781.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля вырос на 7,42%: то есть на 21 копейку, до 3,05 рубля за километр пробега. Тариф ежегодно индексируется исходя из фактической инфляции за предшествующий год. В Минтрансе поясняли, что влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является крайне незначительным. На сегодняшний день в госсистеме "Платон" зарегистрировано более 820 тысяч грузоперевозчиков и свыше 1,8 миллиона большегрузных транспортных средств. В 2023 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 49 миллиардов рублей. Данные средства направлены на ремонт порядка 1100 километров автомобильных дорог в российских регионах. Всего за период работы системы поступления от грузоперевозчиков в Федеральный дорожный фонд достигли 250 миллиардов рублей, которые были направлены на ремонт и капитальный ремонт федеральных автодорог.
https://ria.ru/20231201/aeroekspress-1913049590.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851936655_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0596f33ff0cea0569719f0ee03054afc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
платон, экономика
Тариф "Платон" вырос на 7,42 процента
Тариф "Платона" проиндексирован на 21 копейку, до 3,05 рубля за километр
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля вырос на 7,42%: то есть на 21 копейку, до 3,05 рубля за километр пробега.
Тариф ежегодно индексируется исходя из фактической инфляции за предшествующий год. В Минтрансе поясняли, что влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является крайне незначительным.
На сегодняшний день в госсистеме "Платон" зарегистрировано более 820 тысяч грузоперевозчиков и свыше 1,8 миллиона большегрузных транспортных средств. В 2023 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 49 миллиардов рублей. Данные средства направлены на ремонт порядка 1100 километров автомобильных дорог в российских регионах.
Всего за период работы системы поступления от грузоперевозчиков в Федеральный дорожный фонд достигли 250 миллиардов рублей, которые были направлены на ремонт и капитальный ремонт федеральных автодорог.
"Аэроэкспресс" повысил некоторые тарифы на поезда и экспресс-автобусы