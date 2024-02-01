Рейтинг@Mail.ru
Тариф "Платон" вырос на 7,42 процента - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:35 01.02.2024 (обновлено: 01:43 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/platon-1924699393.html
Тариф "Платон" вырос на 7,42 процента
Тариф "Платон" вырос на 7,42 процента - РИА Новости, 01.02.2024
Тариф "Платон" вырос на 7,42 процента
Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля вырос на 7,42%: то есть на 21 копейку, до 3,05... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T01:35
2024-02-01T01:43
платон
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851936655_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe5532822c2ef21521936d124a095781.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля вырос на 7,42%: то есть на 21 копейку, до 3,05 рубля за километр пробега. Тариф ежегодно индексируется исходя из фактической инфляции за предшествующий год. В Минтрансе поясняли, что влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является крайне незначительным. На сегодняшний день в госсистеме "Платон" зарегистрировано более 820 тысяч грузоперевозчиков и свыше 1,8 миллиона большегрузных транспортных средств. В 2023 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 49 миллиардов рублей. Данные средства направлены на ремонт порядка 1100 километров автомобильных дорог в российских регионах. Всего за период работы системы поступления от грузоперевозчиков в Федеральный дорожный фонд достигли 250 миллиардов рублей, которые были направлены на ремонт и капитальный ремонт федеральных автодорог.
https://ria.ru/20231201/aeroekspress-1913049590.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851936655_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0596f33ff0cea0569719f0ee03054afc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
платон, экономика
Платон, Экономика
Тариф "Платон" вырос на 7,42 процента

Тариф "Платона" проиндексирован на 21 копейку, до 3,05 рубля за километр

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГрузовики
Грузовики - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Грузовики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков свыше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам "Платон" с 1 февраля вырос на 7,42%: то есть на 21 копейку, до 3,05 рубля за километр пробега.
Тариф ежегодно индексируется исходя из фактической инфляции за предшествующий год. В Минтрансе поясняли, что влияние индексации на конечную стоимость перевозимых товаров является крайне незначительным.
На сегодняшний день в госсистеме "Платон" зарегистрировано более 820 тысяч грузоперевозчиков и свыше 1,8 миллиона большегрузных транспортных средств. В 2023 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 49 миллиардов рублей. Данные средства направлены на ремонт порядка 1100 километров автомобильных дорог в российских регионах.
Всего за период работы системы поступления от грузоперевозчиков в Федеральный дорожный фонд достигли 250 миллиардов рублей, которые были направлены на ремонт и капитальный ремонт федеральных автодорог.
Вагон поезда Аэроэкспресс на Павелецком вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
"Аэроэкспресс" повысил некоторые тарифы на поезда и экспресс-автобусы
1 декабря 2023, 01:38
 
ПлатонЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала