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Во Владивостоке родились пингвинята Гумбольдта

Во Владивостоке родились пингвинята Гумбольдта - РИА Новости, 01.02.2024

Во Владивостоке родились пингвинята Гумбольдта

В Приморском океанариуме во Владивостоке появились на свет несколько птенцов пингвинов Гумбольдта, сообщило учреждение. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T09:31

2024-02-01T09:31

2024-02-01T11:46

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владивосток

словакия

южная америка

приморский океанариум

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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев — РИА Новости. В Приморском океанариуме во Владивостоке появились на свет несколько птенцов пингвинов Гумбольдта, сообщило учреждение. "Как рассказали орнитологи Приморского океанариума, пингвины чувствуют себя хорошо: питаются и осваивают новые территории за пределами своих гнезд. Пол птенцов пока неизвестен: специалисты ждут, когда они подрастут", — говорится в сообщении.Пол пингвинов в океанариуме определяют молекулярно-генетическим методом — у самок и самцов различается длина определенного гена. ДНК выделяют из мазка щечного эпителия пингвина. Взрослые особи высиживают птенцов в течение 38-45 дней. В воспитании потомства участвуют и мама, и папа. У этого вида партнерская пара не меняется на протяжении всей жизни. Как отметили в океанариуме, все сформировавшиеся у них пары пингвинов успешно размножаются. Пингвины Гумбольдта прибыли во Владивосток в 2018 году из Словакии, где были выведены в неволе. С тех пор у них появилось уже около 30 птенцов. Сейчас стая насчитывает свыше 40 особей. Пингвины Гумбольдта относятся к уязвимым видам птиц. Во всем мире насчитывается не более 12 тысяч особей. Обитают они в Южной Америке, преимущественно на каменистых побережьях Чили и Перу.

https://ria.ru/20240131/kot-1924563162.html

владивосток

словакия

южная америка

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общество, владивосток, словакия, южная америка, приморский океанариум