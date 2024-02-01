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Во Владивостоке родились пингвинята Гумбольдта - РИА Новости, 01.02.2024
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Хорошие новости
 
09:31 01.02.2024 (обновлено: 11:46 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/pingvinyata-1924727550.html
Во Владивостоке родились пингвинята Гумбольдта
Во Владивостоке родились пингвинята Гумбольдта - РИА Новости, 01.02.2024
Во Владивостоке родились пингвинята Гумбольдта
В Приморском океанариуме во Владивостоке появились на свет несколько птенцов пингвинов Гумбольдта, сообщило учреждение. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T09:31
2024-02-01T11:46
хорошие новости
общество
владивосток
словакия
южная америка
приморский океанариум
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ВЛАДИВОСТОК, 1 фев — РИА Новости. В Приморском океанариуме во Владивостоке появились на свет несколько птенцов пингвинов Гумбольдта, сообщило учреждение. &quot;Как рассказали орнитологи Приморского океанариума, пингвины чувствуют себя хорошо: питаются и осваивают новые территории за пределами своих гнезд. Пол птенцов пока неизвестен: специалисты ждут, когда они подрастут&quot;, — говорится в сообщении.Пол пингвинов в океанариуме определяют молекулярно-генетическим методом — у самок и самцов различается длина определенного гена. ДНК выделяют из мазка щечного эпителия пингвина. Взрослые особи высиживают птенцов в течение 38-45 дней. В воспитании потомства участвуют и мама, и папа. У этого вида партнерская пара не меняется на протяжении всей жизни. Как отметили в океанариуме, все сформировавшиеся у них пары пингвинов успешно размножаются. Пингвины Гумбольдта прибыли во Владивосток в 2018 году из Словакии, где были выведены в неволе. С тех пор у них появилось уже около 30 птенцов. Сейчас стая насчитывает свыше 40 особей. Пингвины Гумбольдта относятся к уязвимым видам птиц. Во всем мире насчитывается не более 12 тысяч особей. Обитают они в Южной Америке, преимущественно на каменистых побережьях Чили и Перу.
https://ria.ru/20240131/kot-1924563162.html
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общество, владивосток, словакия, южная америка, приморский океанариум
Хорошие новости, Общество, Владивосток, Словакия, Южная Америка, Приморский океанариум
Во Владивостоке родились пингвинята Гумбольдта

Несколько пингвинят Гумбольдта родились в Приморском океанариуме во Владивостоке

© Фото : Приморский океанариумПингвины Гумбольдта стали родителями в Приморском океанариуме во Владивостоке
Пингвины Гумбольдта стали родителями в Приморском океанариуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : Приморский океанариум
Пингвины Гумбольдта стали родителями в Приморском океанариуме во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев — РИА Новости. В Приморском океанариуме во Владивостоке появились на свет несколько птенцов пингвинов Гумбольдта, сообщило учреждение.
«

"Как рассказали орнитологи Приморского океанариума, пингвины чувствуют себя хорошо: питаются и осваивают новые территории за пределами своих гнезд. Пол птенцов пока неизвестен: специалисты ждут, когда они подрастут", — говорится в сообщении.

Пол пингвинов в океанариуме определяют молекулярно-генетическим методом — у самок и самцов различается длина определенного гена. ДНК выделяют из мазка щечного эпителия пингвина.
Взрослые особи высиживают птенцов в течение 38-45 дней. В воспитании потомства участвуют и мама, и папа. У этого вида партнерская пара не меняется на протяжении всей жизни. Как отметили в океанариуме, все сформировавшиеся у них пары пингвинов успешно размножаются.
Пингвины Гумбольдта прибыли во Владивосток в 2018 году из Словакии, где были выведены в неволе. С тех пор у них появилось уже около 30 птенцов. Сейчас стая насчитывает свыше 40 особей.
Пингвины Гумбольдта относятся к уязвимым видам птиц. Во всем мире насчитывается не более 12 тысяч особей. Обитают они в Южной Америке, преимущественно на каменистых побережьях Чили и Перу.
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