Во Владивостоке родились пингвинята Гумбольдта
Несколько пингвинят Гумбольдта родились в Приморском океанариуме во Владивостоке
© Фото : Приморский океанариумПингвины Гумбольдта стали родителями в Приморском океанариуме во Владивостоке
Пингвины Гумбольдта стали родителями в Приморском океанариуме во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев — РИА Новости. В Приморском океанариуме во Владивостоке появились на свет несколько птенцов пингвинов Гумбольдта, сообщило учреждение.
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"Как рассказали орнитологи Приморского океанариума, пингвины чувствуют себя хорошо: питаются и осваивают новые территории за пределами своих гнезд. Пол птенцов пока неизвестен: специалисты ждут, когда они подрастут", — говорится в сообщении.
Пол пингвинов в океанариуме определяют молекулярно-генетическим методом — у самок и самцов различается длина определенного гена. ДНК выделяют из мазка щечного эпителия пингвина.
Взрослые особи высиживают птенцов в течение 38-45 дней. В воспитании потомства участвуют и мама, и папа. У этого вида партнерская пара не меняется на протяжении всей жизни. Как отметили в океанариуме, все сформировавшиеся у них пары пингвинов успешно размножаются.
Пингвины Гумбольдта прибыли во Владивосток в 2018 году из Словакии, где были выведены в неволе. С тех пор у них появилось уже около 30 птенцов. Сейчас стая насчитывает свыше 40 особей.
Пингвины Гумбольдта относятся к уязвимым видам птиц. Во всем мире насчитывается не более 12 тысяч особей. Обитают они в Южной Америке, преимущественно на каменистых побережьях Чили и Перу.