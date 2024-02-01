https://ria.ru/20240201/pevtsov-1924864715.html

СБУ заочно предъявила обвинения Дмитрию Певцову

СБУ заочно предъявила обвинения Дмитрию Певцову - РИА Новости, 01.02.2024

СБУ заочно предъявила обвинения Дмитрию Певцову

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому актеру Дмитрию Певцову, сообщила в четверг пресс-служба ведомства в Telegram-канале. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:15

2024-02-01T17:15

2024-02-01T17:15

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий певцов

служба безопасности украины

в мире

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому актеру Дмитрию Певцову, сообщила в четверг пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера Дмитрия Певцова, который публично поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины... На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Певцову о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: часть 3 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); часть 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); статья 436 (пропаганда войны)", - говорится в сообщении ведомства. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230708/pevtsov-1882640553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, дмитрий певцов, служба безопасности украины, в мире, госдума рф, ситуация в днр и лнр