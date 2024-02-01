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СБУ заочно предъявила обвинения Дмитрию Певцову - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:15 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/pevtsov-1924864715.html
СБУ заочно предъявила обвинения Дмитрию Певцову
СБУ заочно предъявила обвинения Дмитрию Певцову - РИА Новости, 01.02.2024
СБУ заочно предъявила обвинения Дмитрию Певцову
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому актеру Дмитрию Певцову, сообщила в четверг пресс-служба ведомства в Telegram-канале. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:15
2024-02-01T17:15
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий певцов
служба безопасности украины
в мире
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому актеру Дмитрию Певцову, сообщила в четверг пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера Дмитрия Певцова, который публично поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины... На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Певцову о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: часть 3 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); часть 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); статья 436 (пропаганда войны)", - говорится в сообщении ведомства. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230708/pevtsov-1882640553.html
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россия, украина, дмитрий певцов, служба безопасности украины, в мире, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Певцов, Служба безопасности Украины, В мире, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ заочно предъявила обвинения Дмитрию Певцову

СБУ заочно обвинила Дмитрия Певцова по нескольким статьям УК Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародный артист России Дмитрий Певцов
Народный артист России Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Народный артист России Дмитрий Певцов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому актеру Дмитрию Певцову, сообщила в четверг пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера Дмитрия Певцова, который публично поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины... На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Певцову о заочном подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: часть 3 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); часть 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); статья 436 (пропаганда войны)", - говорится в сообщении ведомства. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПевцовСлужба безопасности УкраиныВ миреГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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