https://ria.ru/20240201/peskov-1924782613.html

Россия находится в постоянном контакте с партнерами по ОПЕК+

Россия находится в постоянном контакте с партнерами по ОПЕК+ - РИА Новости, 01.02.2024

Россия находится в постоянном контакте с партнерами по ОПЕК+

Россия находится в постоянном контакте с партнерами по ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:08

2024-02-01T13:08

2024-02-01T13:08

политика

россия

дмитрий песков

опек

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия находится в постоянном контакте с партнерами по ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это скорее к правительству вопрос. Вы знаете, что (заместитель председателя правительства РФ Александр) Новак этим занимается. Но мы в постоянном рабочем контакте находимся", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240127/opek-1923855698.html

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политика, россия, дмитрий песков, опек