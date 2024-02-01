https://ria.ru/20240201/peskov-1924782613.html
Россия находится в постоянном контакте с партнерами по ОПЕК+
Россия находится в постоянном контакте с партнерами по ОПЕК+ - РИА Новости, 01.02.2024
Россия находится в постоянном контакте с партнерами по ОПЕК+
Россия находится в постоянном контакте с партнерами по ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:08
2024-02-01T13:08
2024-02-01T13:08
политика
россия
дмитрий песков
опек
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия находится в постоянном контакте с партнерами по ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это скорее к правительству вопрос. Вы знаете, что (заместитель председателя правительства РФ Александр) Новак этим занимается. Но мы в постоянном рабочем контакте находимся", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240127/opek-1923855698.html
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политика, россия, дмитрий песков, опек
Политика, Россия, Дмитрий Песков, ОПЕК
Россия находится в постоянном контакте с партнерами по ОПЕК+
Песков: Россия находится в постоянном контакте с партнерами по ОПЕК+