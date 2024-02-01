https://ria.ru/20240201/perm-1924755243.html
Житель Перми украл и съел 15 коробок конфет
Житель Перми украл и съел 15 коробок конфет - РИА Новости, 01.02.2024
Житель Перми украл и съел 15 коробок конфет
Пермяк-сладкоежка похитил из магазина 15 коробок конфет и съел улики - от уголовного дела это его, однако, не спасло, сообщает краевое ГУМВД в четверг. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:31
2024-02-01T11:31
2024-02-01T11:31
происшествия
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
ПЕРМЬ, 1 фев - РИА Новости. Пермяк-сладкоежка похитил из магазина 15 коробок конфет и съел улики - от уголовного дела это его, однако, не спасло, сообщает краевое ГУМВД в четверг. По данным ведомства, в полицию за помощью обратился директор супермаркета. По его словам, один из посетителей вынес из торговой точки 15 коробок конфет: молодой человек долго ходил по залу, рассматривал товары, потом спрятал в куртку сладости и вышел на улицу. Сотрудники у кассы попытались поймать сладкоежку, но безуспешно. "Сыщики установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в дежурную часть. Двадцатилетний местный житель признал вину и сообщил, что весь похищенный товар он съел", - говорится в релизе. Полиция возбудила уголовное дело по статье о грабеже. Молодой человек сейчас под подпиской о невыезде. "Из-за преступной тяги к сладостям молодой человек может лишиться свободы на срок до четырех лет", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230316/shokolad-1858212015.html
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь
Житель Перми украл и съел 15 коробок конфет
В Перми 20-летний мужчина вынес из магазина 15 коробок конфет и съел содержимое
ПЕРМЬ, 1 фев - РИА Новости.
Пермяк-сладкоежка похитил из магазина 15 коробок конфет и съел улики - от уголовного дела это его, однако, не спасло, сообщает краевое ГУМВД
в четверг.
По данным ведомства, в полицию за помощью обратился директор супермаркета. По его словам, один из посетителей вынес из торговой точки 15 коробок конфет: молодой человек долго ходил по залу, рассматривал товары, потом спрятал в куртку сладости и вышел на улицу. Сотрудники у кассы попытались поймать сладкоежку, но безуспешно.
"Сыщики установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в дежурную часть. Двадцатилетний местный житель признал вину и сообщил, что весь похищенный товар он съел", - говорится в релизе.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о грабеже. Молодой человек сейчас под подпиской о невыезде. "Из-за преступной тяги к сладостям молодой человек может лишиться свободы на срок до четырех лет", - уточнили в ведомстве.
В Красноярске мужчина украл для своих детей почти сто плиток шоколада