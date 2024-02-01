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Житель Перми украл и съел 15 коробок конфет - РИА Новости, 01.02.2024
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11:31 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/perm-1924755243.html
Житель Перми украл и съел 15 коробок конфет
Житель Перми украл и съел 15 коробок конфет - РИА Новости, 01.02.2024
Житель Перми украл и съел 15 коробок конфет
Пермяк-сладкоежка похитил из магазина 15 коробок конфет и съел улики - от уголовного дела это его, однако, не спасло, сообщает краевое ГУМВД в четверг. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:31
2024-02-01T11:31
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 1 фев - РИА Новости. Пермяк-сладкоежка похитил из магазина 15 коробок конфет и съел улики - от уголовного дела это его, однако, не спасло, сообщает краевое ГУМВД в четверг. По данным ведомства, в полицию за помощью обратился директор супермаркета. По его словам, один из посетителей вынес из торговой точки 15 коробок конфет: молодой человек долго ходил по залу, рассматривал товары, потом спрятал в куртку сладости и вышел на улицу. Сотрудники у кассы попытались поймать сладкоежку, но безуспешно. "Сыщики установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в дежурную часть. Двадцатилетний местный житель признал вину и сообщил, что весь похищенный товар он съел", - говорится в релизе. Полиция возбудила уголовное дело по статье о грабеже. Молодой человек сейчас под подпиской о невыезде. "Из-за преступной тяги к сладостям молодой человек может лишиться свободы на срок до четырех лет", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230316/shokolad-1858212015.html
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происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
Житель Перми украл и съел 15 коробок конфет

В Перми 20-летний мужчина вынес из магазина 15 коробок конфет и съел содержимое

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 1 фев - РИА Новости. Пермяк-сладкоежка похитил из магазина 15 коробок конфет и съел улики - от уголовного дела это его, однако, не спасло, сообщает краевое ГУМВД в четверг.
По данным ведомства, в полицию за помощью обратился директор супермаркета. По его словам, один из посетителей вынес из торговой точки 15 коробок конфет: молодой человек долго ходил по залу, рассматривал товары, потом спрятал в куртку сладости и вышел на улицу. Сотрудники у кассы попытались поймать сладкоежку, но безуспешно.
"Сыщики установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в дежурную часть. Двадцатилетний местный житель признал вину и сообщил, что весь похищенный товар он съел", - говорится в релизе.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о грабеже. Молодой человек сейчас под подпиской о невыезде. "Из-за преступной тяги к сладостям молодой человек может лишиться свободы на срок до четырех лет", - уточнили в ведомстве.
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