https://ria.ru/20240201/perm-1924755243.html

Житель Перми украл и съел 15 коробок конфет

Житель Перми украл и съел 15 коробок конфет - РИА Новости, 01.02.2024

Житель Перми украл и съел 15 коробок конфет

Пермяк-сладкоежка похитил из магазина 15 коробок конфет и съел улики - от уголовного дела это его, однако, не спасло, сообщает краевое ГУМВД в четверг. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:31

2024-02-01T11:31

2024-02-01T11:31

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 1 фев - РИА Новости. Пермяк-сладкоежка похитил из магазина 15 коробок конфет и съел улики - от уголовного дела это его, однако, не спасло, сообщает краевое ГУМВД в четверг. По данным ведомства, в полицию за помощью обратился директор супермаркета. По его словам, один из посетителей вынес из торговой точки 15 коробок конфет: молодой человек долго ходил по залу, рассматривал товары, потом спрятал в куртку сладости и вышел на улицу. Сотрудники у кассы попытались поймать сладкоежку, но безуспешно. "Сыщики установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в дежурную часть. Двадцатилетний местный житель признал вину и сообщил, что весь похищенный товар он съел", - говорится в релизе. Полиция возбудила уголовное дело по статье о грабеже. Молодой человек сейчас под подпиской о невыезде. "Из-за преступной тяги к сладостям молодой человек может лишиться свободы на срок до четырех лет", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230316/shokolad-1858212015.html

пермь

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермь