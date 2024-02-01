https://ria.ru/20240201/perm-1924740177.html
В Перми на территории детсада задержали неадекватного мужчину с ножом
В Перми на территории детсада задержали неадекватного мужчину с ножом - РИА Новости, 01.02.2024
В Перми на территории детсада задержали неадекватного мужчину с ножом
Полиция задержала пермяка в неадекватном состоянии, бегавшего по улице с похожим на нож предметом, проводится проверка, сообщили РИА Новости в городском МВД. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:36
2024-02-01T10:36
2024-02-01T10:36
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 1 фев - РИА Новости. Полиция задержала пермяка в неадекватном состоянии, бегавшего по улице с похожим на нож предметом, проводится проверка, сообщили РИА Новости в городском МВД. Ранее в группе "ЧП. ДТП. Пермь" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором мужчина размахивает ножом, его пытаются остановить трое пермяков, один из них одет в форму охранника. Уточнялось, что инцидент произошёл на территории детского сада в микрорайоне Балатово. Пользователи предположили, оценивая поведение агрессивного мужчины, что он находится в состоянии наркотического опьянения. По данным ведомства, на неадекватного мужчину с похожим на нож предметом в руках пожаловались местные жители вечером 31 января. Он буянил на улице 2-я Гамовская (вблизи находится пять детсадов) в Индустриальном районе Перми. "На место незамедлительно был направлен наряд полиции. Гражданин был задержан и передан медицинским работникам. Предмет у мужчины изъят. По данному факту проводится проверка", - рассказали в городском управлении МВД.
https://ria.ru/20231109/napadenie-1908382011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь
В Перми на территории детсада задержали неадекватного мужчину с ножом
В Перми полиция задержала буянившего возле детского сада мужчину с ножом
ПЕРМЬ, 1 фев - РИА Новости. Полиция задержала пермяка в неадекватном состоянии, бегавшего по улице с похожим на нож предметом, проводится проверка, сообщили РИА Новости в городском МВД.
Ранее в группе "ЧП. ДТП. Пермь
" в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано видео, на котором мужчина размахивает ножом, его пытаются остановить трое пермяков, один из них одет в форму охранника. Уточнялось, что инцидент произошёл на территории детского сада в микрорайоне Балатово. Пользователи предположили, оценивая поведение агрессивного мужчины, что он находится в состоянии наркотического опьянения.
По данным ведомства, на неадекватного мужчину с похожим на нож предметом в руках пожаловались местные жители вечером 31 января. Он буянил на улице 2-я Гамовская (вблизи находится пять детсадов) в Индустриальном районе Перми.
"На место незамедлительно был направлен наряд полиции. Гражданин был задержан и передан медицинским работникам. Предмет у мужчины изъят. По данному факту проводится проверка", - рассказали в городском управлении МВД.
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