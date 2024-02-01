https://ria.ru/20240201/perechen-1924897590.html
"Антивоенный комитет России"* включили в перечень нежелательных организаций
"Антивоенный комитет России"* включили в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 01.02.2024
"Антивоенный комитет России"* включили в перечень нежелательных организаций
Три неправительственные организации, в том числе "Антивоенный комитет России"*, включены в перечень нежелательных в РФ, следует из соответствующего документа... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:44
2024-02-01T19:44
2024-02-01T19:44
россия
франция
испания
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Три неправительственные организации, в том числе "Антивоенный комитет России"*, включены в перечень нежелательных в РФ, следует из соответствующего документа министерства юстиции РФ. "Russian antiwar committee* ("Антивоенный комитет России"*), Russie-Libertes* (Франция), La Asocicion de Rusos Libres* (Испания)", - говорится в сообщении.* Организации признанные в России нежелательными
https://ria.ru/20231225/nko-1918008399.html
россия
франция
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7de340d841c77200b696c4f08d8d6843.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, испания, общество
Россия, Франция, Испания, Общество
"Антивоенный комитет России"* включили в перечень нежелательных организаций
Минюст внес "Антивоенный комитет России"* в перечень нежелательных организаций