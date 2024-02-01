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"Антивоенный комитет России"* включили в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 01.02.2024
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19:44 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/perechen-1924897590.html
"Антивоенный комитет России"* включили в перечень нежелательных организаций
"Антивоенный комитет России"* включили в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 01.02.2024
"Антивоенный комитет России"* включили в перечень нежелательных организаций
Три неправительственные организации, в том числе "Антивоенный комитет России"*, включены в перечень нежелательных в РФ, следует из соответствующего документа... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T19:44
2024-02-01T19:44
россия
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общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Три неправительственные организации, в том числе "Антивоенный комитет России"*, включены в перечень нежелательных в РФ, следует из соответствующего документа министерства юстиции РФ. "Russian antiwar committee* ("Антивоенный комитет России"*), Russie-Libertes* (Франция), La Asocicion de Rusos Libres* (Испания)", - говорится в сообщении.* Организации признанные в России нежелательными
https://ria.ru/20231225/nko-1918008399.html
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россия, франция, испания, общество
Россия, Франция, Испания, Общество
"Антивоенный комитет России"* включили в перечень нежелательных организаций

Минюст внес "Антивоенный комитет России"* в перечень нежелательных организаций

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Три неправительственные организации, в том числе "Антивоенный комитет России"*, включены в перечень нежелательных в РФ, следует из соответствующего документа министерства юстиции РФ.
"Russian antiwar committee* ("Антивоенный комитет России"*), Russie-Libertes* (Франция), La Asocicion de Rusos Libres* (Испания)", - говорится в сообщении.
* Организации признанные в России нежелательными
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Путин запретил нежелательным лицам в России учреждать НКО
25 декабря 2023, 17:51
 
РоссияФранцияИспанияОбщество
 
 
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