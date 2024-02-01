https://ria.ru/20240201/perechen-1924897590.html

"Антивоенный комитет России"* включили в перечень нежелательных организаций

"Антивоенный комитет России"* включили в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 01.02.2024

"Антивоенный комитет России"* включили в перечень нежелательных организаций

Три неправительственные организации, в том числе "Антивоенный комитет России"*, включены в перечень нежелательных в РФ, следует из соответствующего документа... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T19:44

2024-02-01T19:44

2024-02-01T19:44

россия

франция

испания

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Три неправительственные организации, в том числе "Антивоенный комитет России"*, включены в перечень нежелательных в РФ, следует из соответствующего документа министерства юстиции РФ. "Russian antiwar committee* ("Антивоенный комитет России"*), Russie-Libertes* (Франция), La Asocicion de Rusos Libres* (Испания)", - говорится в сообщении.* Организации признанные в России нежелательными

https://ria.ru/20231225/nko-1918008399.html

россия

франция

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, испания, общество