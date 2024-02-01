В Москве проходит служба в день 15-летия интронизации патриарха Кирилла
В Москве проходит служба по случаю годовщины интронизации патриарха Кирилла
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Божественную литургию в день своей пятнадцатой годовщины интронизации в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Торжественное богослужение в день 15-летия интронизации (возведения на кафедру) патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось в столичном храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
Богослужение возглавляет патриарх Кирилл, в храме собрались сотни архиереев и священнослужителей, много мирян. Также присутствуют вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас.
В четверг в Русской православной церкви отмечают 15-летие интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, первого февраля того же года состоялась его интронизация. Интронизация, или настолование, - это торжественное чинопоследование, во время которого совершается возведение предстоятеля церкви на его кафедру. В Русской церкви день интронизации отмечается как праздник: патриарх по традиции совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников. После предстоятеля поздравляют, обычно говорится и об итогах развития церковной жизни за период его патриаршества.
БИОГРАФИЯ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Как рассказывал сам патриарх, отец Михаил и дед Василий были священниками, оба в советское время подвергались репрессиями за веру в Бога: дед прошел Соловецкий лагерь, отец – колымские лагеря. По данным на сайте РПЦ, в старших классах будущий патриарх Кирилл совмещал учебу в средней школе с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции.
В 1969 году Владимир Гундяев был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил в 1970 году Ленинградскую духовную академию. В 1971-74 годах был представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве. С 1974 по 1984 годы - ректор Ленинградской духовной академии и семинарии. В 1984 году он стал архиепископом Смоленским и Вяземским, а с 1986 - управляющим приходами в Калининградской области. В 1988 году назначен архиепископом Смоленским и Калининградским.
В 1989 году архиепископ Кирилл был назначен председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата и постоянным членом Священного синода Русской церкви. В сан митрополита он был возведен в 1991 году.
В связи с кончиной патриарха Алексия II на экстренном заседании Священного синода Русской церкви 6 декабря 2008 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола. Уже 27 января 2009 года Поместный собор избрал митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси. Первого февраля 2009 года новый предстоятель был возведен на престол.