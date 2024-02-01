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В Москве проходит служба в день 15-летия интронизации патриарха Кирилла - РИА Новости, 01.02.2024
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Религия
 
11:41 01.02.2024 (обновлено: 11:58 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/patriarkh-1924758628.html
В Москве проходит служба в день 15-летия интронизации патриарха Кирилла
В Москве проходит служба в день 15-летия интронизации патриарха Кирилла - РИА Новости, 01.02.2024
В Москве проходит служба в день 15-летия интронизации патриарха Кирилла
Торжественное богослужение в день 15-летия интронизации (возведения на кафедру) патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось в столичном храме Христа... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:41
2024-02-01T11:58
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Торжественное богослужение в день 15-летия интронизации (возведения на кафедру) патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось в столичном храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.Богослужение возглавляет патриарх Кирилл, в храме собрались сотни архиереев и священнослужителей, много мирян. Также присутствуют вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас.В четверг в Русской православной церкви отмечают 15-летие интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, первого февраля того же года состоялась его интронизация. Интронизация, или настолование, - это торжественное чинопоследование, во время которого совершается возведение предстоятеля церкви на его кафедру. В Русской церкви день интронизации отмечается как праздник: патриарх по традиции совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников. После предстоятеля поздравляют, обычно говорится и об итогах развития церковной жизни за период его патриаршества.БИОГРАФИЯ ПАТРИАРХА КИРИЛЛАПатриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Как рассказывал сам патриарх, отец Михаил и дед Василий были священниками, оба в советское время подвергались репрессиями за веру в Бога: дед прошел Соловецкий лагерь, отец – колымские лагеря. По данным на сайте РПЦ, в старших классах будущий патриарх Кирилл совмещал учебу в средней школе с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции.В 1969 году Владимир Гундяев был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил в 1970 году Ленинградскую духовную академию. В 1971-74 годах был представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве. С 1974 по 1984 годы - ректор Ленинградской духовной академии и семинарии. В 1984 году он стал архиепископом Смоленским и Вяземским, а с 1986 - управляющим приходами в Калининградской области. В 1988 году назначен архиепископом Смоленским и Калининградским.В 1989 году архиепископ Кирилл был назначен председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата и постоянным членом Священного синода Русской церкви. В сан митрополита он был возведен в 1991 году.В связи с кончиной патриарха Алексия II на экстренном заседании Священного синода Русской церкви 6 декабря 2008 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола. Уже 27 января 2009 года Поместный собор избрал митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси. Первого февраля 2009 года новый предстоятель был возведен на престол.
https://ria.ru/20240201/vstrecha-1924732212.html
https://ria.ru/20240201/pozdravlenie-1924715685.html
https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922986319.html
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россия, санкт-петербург, ленинград, дмитрий чернышенко, александр беглов, сергей гаврилов, русская православная церковь, московский патриархат, госдума рф, религия
Религия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинград, Дмитрий Чернышенко, Александр Беглов, Сергей Гаврилов, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Госдума РФ, Религия
В Москве проходит служба в день 15-летия интронизации патриарха Кирилла

В Москве проходит служба по случаю годовщины интронизации патриарха Кирилла

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Божественную литургию в день своей пятнадцатой годовщины интронизации в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит Божественную литургию в день своей пятнадцатой годовщины интронизации в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Торжественное богослужение в день 15-летия интронизации (возведения на кафедру) патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось в столичном храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
Богослужение возглавляет патриарх Кирилл, в храме собрались сотни архиереев и священнослужителей, много мирян. Также присутствуют вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас.
Путин на встрече с патриархом Кириллом по случаю 15-летия его интронизации
Путин поздравил патриарха Кирилла с 15-летием со дня интронизации
10:01
В четверг в Русской православной церкви отмечают 15-летие интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, первого февраля того же года состоялась его интронизация. Интронизация, или настолование, - это торжественное чинопоследование, во время которого совершается возведение предстоятеля церкви на его кафедру. В Русской церкви день интронизации отмечается как праздник: патриарх по традиции совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников. После предстоятеля поздравляют, обычно говорится и об итогах развития церковной жизни за период его патриаршества.
БИОГРАФИЯ ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Как рассказывал сам патриарх, отец Михаил и дед Василий были священниками, оба в советское время подвергались репрессиями за веру в Бога: дед прошел Соловецкий лагерь, отец – колымские лагеря. По данным на сайте РПЦ, в старших классах будущий патриарх Кирилл совмещал учебу в средней школе с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
07:30
В 1969 году Владимир Гундяев был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил в 1970 году Ленинградскую духовную академию. В 1971-74 годах был представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве. С 1974 по 1984 годы - ректор Ленинградской духовной академии и семинарии. В 1984 году он стал архиепископом Смоленским и Вяземским, а с 1986 - управляющим приходами в Калининградской области. В 1988 году назначен архиепископом Смоленским и Калининградским.
В 1989 году архиепископ Кирилл был назначен председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата и постоянным членом Священного синода Русской церкви. В сан митрополита он был возведен в 1991 году.
В связи с кончиной патриарха Алексия II на экстренном заседании Священного синода Русской церкви 6 декабря 2008 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола. Уже 27 января 2009 года Поместный собор избрал митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси. Первого февраля 2009 года новый предстоятель был возведен на престол.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Патриарх назвал защиту традиционных ценностей борьбой за суверенитет России
23 января, 15:10
 
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