https://ria.ru/20240201/patriarkh-1924758628.html

В Москве проходит служба в день 15-летия интронизации патриарха Кирилла

В Москве проходит служба в день 15-летия интронизации патриарха Кирилла - РИА Новости, 01.02.2024

В Москве проходит служба в день 15-летия интронизации патриарха Кирилла

Торжественное богослужение в день 15-летия интронизации (возведения на кафедру) патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось в столичном храме Христа... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:41

2024-02-01T11:41

2024-02-01T11:58

религия

россия

санкт-петербург

ленинград

дмитрий чернышенко

александр беглов

сергей гаврилов

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924745180_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_2c0c8f5717966e0f678b4b88505f871b.jpg

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Торжественное богослужение в день 15-летия интронизации (возведения на кафедру) патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось в столичном храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.Богослужение возглавляет патриарх Кирилл, в храме собрались сотни архиереев и священнослужителей, много мирян. Также присутствуют вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас.В четверг в Русской православной церкви отмечают 15-летие интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поместный собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси, первого февраля того же года состоялась его интронизация. Интронизация, или настолование, - это торжественное чинопоследование, во время которого совершается возведение предстоятеля церкви на его кафедру. В Русской церкви день интронизации отмечается как праздник: патриарх по традиции совершает богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя с участием многочисленных иерархов и священников. После предстоятеля поздравляют, обычно говорится и об итогах развития церковной жизни за период его патриаршества.БИОГРАФИЯ ПАТРИАРХА КИРИЛЛАПатриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Как рассказывал сам патриарх, отец Михаил и дед Василий были священниками, оба в советское время подвергались репрессиями за веру в Бога: дед прошел Соловецкий лагерь, отец – колымские лагеря. По данным на сайте РПЦ, в старших классах будущий патриарх Кирилл совмещал учебу в средней школе с работой техника-картографа в Ленинградской комплексной геологической экспедиции.В 1969 году Владимир Гундяев был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. С отличием закончил в 1970 году Ленинградскую духовную академию. В 1971-74 годах был представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве. С 1974 по 1984 годы - ректор Ленинградской духовной академии и семинарии. В 1984 году он стал архиепископом Смоленским и Вяземским, а с 1986 - управляющим приходами в Калининградской области. В 1988 году назначен архиепископом Смоленским и Калининградским.В 1989 году архиепископ Кирилл был назначен председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата и постоянным членом Священного синода Русской церкви. В сан митрополита он был возведен в 1991 году.В связи с кончиной патриарха Алексия II на экстренном заседании Священного синода Русской церкви 6 декабря 2008 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола. Уже 27 января 2009 года Поместный собор избрал митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси. Первого февраля 2009 года новый предстоятель был возведен на престол.

https://ria.ru/20240201/vstrecha-1924732212.html

https://ria.ru/20240201/pozdravlenie-1924715685.html

https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922986319.html

россия

санкт-петербург

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, санкт-петербург, ленинград, дмитрий чернышенко, александр беглов, сергей гаврилов, русская православная церковь, московский патриархат, госдума рф, религия