Путин разрешил присуждать орден Александра Невского посмертно
Путин внес в статут ордена Александра Невского разрешение награждать посмертно
© Фото : Пресс-служба Музеев Московского кремляОрден Александра Невского
© Фото : Пресс-служба Музеев Московского кремля
Орден Александра Невского. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Награждение орденом Александра Невского за особые отличия при выполнении задач в боевых условиях и вклад в укрепление обороноспособности страны может быть произведено посмертно, следует из указа президента РФ Владимира Путина.
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"Награждение орденом Александра Невского за особые отличия, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, а также за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны может быть произведено посмертно", - говорится в документе, опубликованном на портале официальной правовой информации.
Как следует из указа, теперь орден Александра Невского также может быть присужден гражданам РФ за особые отличия, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, а также объединениям Вооруженных сил РФ и объединениям войск нацгвардии РФ, соединениям и воинским частям ВС РФ и других войск и воинских формирований. Также на награду могут претендовать коллективы предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности за высокие достижения в обеспечении оборонного потенциала РФ.
Знак ордена Александра Невского представляет собой покрытый рубиновой эмалью позолоченный четырехконечный прямой крест с расширяющимися концами. На оборотной стороне знака рельефными прямыми буквами написан девиз ордена: "За труды и Отечество".