https://ria.ru/20240201/orden-1924824755.html

Путин разрешил присуждать орден Александра Невского посмертно

Путин разрешил присуждать орден Александра Невского посмертно - РИА Новости, 01.02.2024

Путин разрешил присуждать орден Александра Невского посмертно

Награждение орденом Александра Невского за особые отличия при выполнении задач в боевых условиях и вклад в укрепление обороноспособности страны может быть... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:29

2024-02-01T15:29

2024-02-01T16:08

александр невский

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Награждение орденом Александра Невского за особые отличия при выполнении задач в боевых условиях и вклад в укрепление обороноспособности страны может быть произведено посмертно, следует из указа президента РФ Владимира Путина."Награждение орденом Александра Невского за особые отличия, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, а также за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны может быть произведено посмертно", - говорится в документе, опубликованном на портале официальной правовой информации.Как следует из указа, теперь орден Александра Невского также может быть присужден гражданам РФ за особые отличия, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, а также объединениям Вооруженных сил РФ и объединениям войск нацгвардии РФ, соединениям и воинским частям ВС РФ и других войск и воинских формирований. Также на награду могут претендовать коллективы предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности за высокие достижения в обеспечении оборонного потенциала РФ.

https://ria.ru/20231125/orden-1911778006.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр невский, россия, владимир путин, политика