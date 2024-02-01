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Путин разрешил присуждать орден Александра Невского посмертно - РИА Новости, 01.02.2024
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15:29 01.02.2024 (обновлено: 16:08 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/orden-1924824755.html
Путин разрешил присуждать орден Александра Невского посмертно
Путин разрешил присуждать орден Александра Невского посмертно - РИА Новости, 01.02.2024
Путин разрешил присуждать орден Александра Невского посмертно
Награждение орденом Александра Невского за особые отличия при выполнении задач в боевых условиях и вклад в укрепление обороноспособности страны может быть... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:29
2024-02-01T16:08
александр невский
россия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Награждение орденом Александра Невского за особые отличия при выполнении задач в боевых условиях и вклад в укрепление обороноспособности страны может быть произведено посмертно, следует из указа президента РФ Владимира Путина.&quot;Награждение орденом Александра Невского за особые отличия, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, а также за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны может быть произведено посмертно&quot;, - говорится в документе, опубликованном на портале официальной правовой информации.Как следует из указа, теперь орден Александра Невского также может быть присужден гражданам РФ за особые отличия, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, а также объединениям Вооруженных сил РФ и объединениям войск нацгвардии РФ, соединениям и воинским частям ВС РФ и других войск и воинских формирований. Также на награду могут претендовать коллективы предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности за высокие достижения в обеспечении оборонного потенциала РФ.
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александр невский, россия, владимир путин, политика
Александр Невский, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин разрешил присуждать орден Александра Невского посмертно

Путин внес в статут ордена Александра Невского разрешение награждать посмертно

© Фото : Пресс-служба Музеев Московского кремляОрден Александра Невского
Орден Александра Невского - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : Пресс-служба Музеев Московского кремля
Орден Александра Невского. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Награждение орденом Александра Невского за особые отличия при выполнении задач в боевых условиях и вклад в укрепление обороноспособности страны может быть произведено посмертно, следует из указа президента РФ Владимира Путина.
«

"Награждение орденом Александра Невского за особые отличия, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, а также за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны может быть произведено посмертно", - говорится в документе, опубликованном на портале официальной правовой информации.

Как следует из указа, теперь орден Александра Невского также может быть присужден гражданам РФ за особые отличия, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, а также объединениям Вооруженных сил РФ и объединениям войск нацгвардии РФ, соединениям и воинским частям ВС РФ и других войск и воинских формирований. Также на награду могут претендовать коллективы предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности за высокие достижения в обеспечении оборонного потенциала РФ.

Знак ордена Александра Невского представляет собой покрытый рубиновой эмалью позолоченный четырехконечный прямой крест с расширяющимися концами. На оборотной стороне знака рельефными прямыми буквами написан девиз ордена: "За труды и Отечество".

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