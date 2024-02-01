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Орбан выступил с заявлением на встрече с протестующими фермерами в Брюсселе - РИА Новости, 01.02.2024
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01:17 01.02.2024 (обновлено: 05:25 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/orban-1924698657.html
Орбан выступил с заявлением на встрече с протестующими фермерами в Брюсселе
Орбан выступил с заявлением на встрече с протестующими фермерами в Брюсселе - РИА Новости, 01.02.2024
Орбан выступил с заявлением на встрече с протестующими фермерами в Брюсселе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии в Брюссель встретился с протестующими фермерами и заявил о "демократическом дефиците" в Европе, единственным... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T01:17
2024-02-01T05:25
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европа
украина
виктор орбан
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европарламент
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БУДАПЕШТ, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии в Брюссель встретился с протестующими фермерами и заявил о "демократическом дефиците" в Европе, единственным выходом из которого является смена руководства в Брюсселе в ходе выборов в Европарламент.&quot;Это ошибка Европы — лидеры не принимают всерьез глас народа. Это проблема номер один. Говорим ли мы о миграции, о войне, об Украине, о чем угодно — глас народа лидеры не принимают всерьез. Это демократический дефицит&quot;, - сказал Орбан журналистам в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).Он напомнил, что в июне состоятся выборы в Европарламент. "Нам нужен новый Европарламент. Мы должны найти новых лидеров, которые действительно представляют народ. Я бы сказал, это единственный выход", - добавил Орбан. Как сообщил пресс-секретарь венгерского премьера, Орбан также провел встречу с бывшим премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Ранее Орбан призвал сменить нынешнее руководство ЕС, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине. Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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брюссель, европа, украина, виктор орбан, матеуш моравецкий, европарламент, евросоюз, в мире
Брюссель, Европа, Украина, Виктор Орбан, Матеуш Моравецкий, Европарламент, Евросоюз, В мире
Орбан выступил с заявлением на встрече с протестующими фермерами в Брюсселе

Орбан на встрече с протестующими в Брюсселе заявил о дефиците демократии в ЕС

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии в Брюссель встретился с протестующими фермерами и заявил о "демократическом дефиците" в Европе, единственным выходом из которого является смена руководства в Брюсселе в ходе выборов в Европарламент.
«

"Это ошибка Европы — лидеры не принимают всерьез глас народа. Это проблема номер один. Говорим ли мы о миграции, о войне, об Украине, о чем угодно — глас народа лидеры не принимают всерьез. Это демократический дефицит", - сказал Орбан журналистам в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).

Он напомнил, что в июне состоятся выборы в Европарламент. "Нам нужен новый Европарламент. Мы должны найти новых лидеров, которые действительно представляют народ. Я бы сказал, это единственный выход", - добавил Орбан.
Как сообщил пресс-секретарь венгерского премьера, Орбан также провел встречу с бывшим премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
Ранее Орбан призвал сменить нынешнее руководство ЕС, потому что оно не способно справиться с кризисными ситуациями. По его словам, в Брюсселе сейчас "недостаточно хорошие руководители", которые не могут решить проблемы, возникшие в связи с конфликтом на Украине.
Венгерский премьер также заявлял, что современный Евросоюз с его давлением на Будапешт является плохой пародией на СССР. По его словам, "не нужен такой Брюссель", который относится к странам-членам как к провинциям, указывая, как им жить, руководство ЕС должно уважать суверенитет европейских наций.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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БрюссельЕвропаУкраинаВиктор ОрбанМатеуш МоравецкийЕвропарламентЕвросоюзВ мире
 
 
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