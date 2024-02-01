https://ria.ru/20240201/oplata-1924786586.html

Оплата проезда банковскими картами работает штатно, сообщил Дептранс

Оплата проезда банковскими картами работает штатно, сообщил Дептранс - РИА Новости, 01.02.2024

Оплата проезда банковскими картами работает штатно, сообщил Дептранс

В городском транспорте Москвы справились с перебоями с оплатой проезда банковскими картами, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:20

2024-02-01T13:20

2024-02-01T13:52

общество

москва

транспорт

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В городском транспорте Москвы справились с перебоями с оплатой проезда банковскими картами, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Оплата проезда банковскими картами в городском транспорте Москвы работает штатно", — заявили в ведомстве.Там добавили, что средства, списанные за проезд, автоматически вернут пользователям в ближайшее время. Отслеживать возврат можно в приложении своего банка, пояснили в дептрансе.О том, что в столице возникли перебои с приемом банковских карт для оплаты проезда, подтвердили в ВТБ, который выступает банком-эквайером — отвечает за проведение платежей в московском транспорте. Пассажиров призывали оплачивать проезд картами "Тройка", проездными билетами или при помощи биометрии.

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общество, москва, транспорт