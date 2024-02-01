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Оплата проезда банковскими картами работает штатно, сообщил Дептранс - РИА Новости, 01.02.2024
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13:20 01.02.2024 (обновлено: 13:52 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/oplata-1924786586.html
Оплата проезда банковскими картами работает штатно, сообщил Дептранс
Оплата проезда банковскими картами работает штатно, сообщил Дептранс - РИА Новости, 01.02.2024
Оплата проезда банковскими картами работает штатно, сообщил Дептранс
В городском транспорте Москвы справились с перебоями с оплатой проезда банковскими картами, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:20
2024-02-01T13:52
общество
москва
транспорт
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В городском транспорте Москвы справились с перебоями с оплатой проезда банковскими картами, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. &quot;Оплата проезда банковскими картами в городском транспорте Москвы работает штатно&quot;, — заявили в ведомстве.Там добавили, что средства, списанные за проезд, автоматически вернут пользователям в ближайшее время. Отслеживать возврат можно в приложении своего банка, пояснили в дептрансе.О том, что в столице возникли перебои с приемом банковских карт для оплаты проезда, подтвердили в ВТБ, который выступает банком-эквайером — отвечает за проведение платежей в московском транспорте. Пассажиров призывали оплачивать проезд картами "Тройка", проездными билетами или при помощи биометрии.
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общество, москва, транспорт
Общество, Москва, Транспорт
Оплата проезда банковскими картами работает штатно, сообщил Дептранс

Дептранс Москвы: оплата проезда картами работает штатно после перебоев

© АГН "Москва" / Мобильный репортерСтанция Московского метрополитена "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии
Станция Московского метрополитена Новокузнецкая Замоскворецкой линии - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Станция Московского метрополитена "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В городском транспорте Москвы справились с перебоями с оплатой проезда банковскими картами, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«

"Оплата проезда банковскими картами в городском транспорте Москвы работает штатно", — заявили в ведомстве.

Там добавили, что средства, списанные за проезд, автоматически вернут пользователям в ближайшее время. Отслеживать возврат можно в приложении своего банка, пояснили в дептрансе.
О том, что в столице возникли перебои с приемом банковских карт для оплаты проезда, подтвердили в ВТБ, который выступает банком-эквайером — отвечает за проведение платежей в московском транспорте. Пассажиров призывали оплачивать проезд картами "Тройка", проездными билетами или при помощи биометрии.
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