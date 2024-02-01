https://ria.ru/20240201/okhlobystin-1924840675.html

Охлобыстин рассказал, что ему не понравилось в "Холопе 2"

Охлобыстин рассказал, что ему не понравилось в "Холопе 2" - РИА Новости, 01.02.2024

Охлобыстин рассказал, что ему не понравилось в "Холопе 2"

Актер Иван Охлобыстин поделился в своем Telegram-канале впечатлениями от просмотра фильма "Холоп 2" с его участием. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:28

2024-02-01T17:28

2024-02-01T18:15

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин поделился в своем Telegram-канале впечатлениями от просмотра фильма "Холоп 2" с его участием. По словам артиста, который смог ознакомиться с картиной только спустя месяц после премьеры, он получил положительные эмоции. "Это зрелищно, остроумно и заслуживает самой высокой оценки. Работа актеров, безукоризненна. Несмотря на поздний сеанс, зал был забит до отказа", — написал Охлобыстин.Несмотря на это, к своей работе над фильмом актер отнесся с самокритикой. "Счастлив, что принял в этом участие. О себе судить не могу, в силу естественной каждому нормальному человеку неудовлетворенности своим видом", — резюмировал он.Во второй части комедии Клима Шипенко актер сыграл психолога Льва Арнольдовича, который в своей работе с клиентами применяет неординарные методы, и, тем самым, помогает им сделать себя и свою жизнь лучше. Именно он в первой и второй части "Холопа" придумал "отправить" героя Милоша Биковича, а затем Аглаи Тарасовой во времена крепостной России, чтобы они изменили взгляды на себя и окружающий мир. Фильм "Холоп 2" вышел в прокат 1 января. За новогодние каникулы он возглавил рейтинг хит-парада кинозрителей и собрал 2,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231221/kholop_2-1917110083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иван охлобыстин, клим шипенко, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы