https://ria.ru/20240201/okhlobystin-1924840675.html
Охлобыстин рассказал, что ему не понравилось в "Холопе 2"
Охлобыстин рассказал, что ему не понравилось в "Холопе 2" - РИА Новости, 01.02.2024
Охлобыстин рассказал, что ему не понравилось в "Холопе 2"
Актер Иван Охлобыстин поделился в своем Telegram-канале впечатлениями от просмотра фильма "Холоп 2" с его участием. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:28
2024-02-01T17:28
2024-02-01T18:15
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин поделился в своем Telegram-канале впечатлениями от просмотра фильма "Холоп 2" с его участием. По словам артиста, который смог ознакомиться с картиной только спустя месяц после премьеры, он получил положительные эмоции. "Это зрелищно, остроумно и заслуживает самой высокой оценки. Работа актеров, безукоризненна. Несмотря на поздний сеанс, зал был забит до отказа", — написал Охлобыстин.Несмотря на это, к своей работе над фильмом актер отнесся с самокритикой. "Счастлив, что принял в этом участие. О себе судить не могу, в силу естественной каждому нормальному человеку неудовлетворенности своим видом", — резюмировал он.Во второй части комедии Клима Шипенко актер сыграл психолога Льва Арнольдовича, который в своей работе с клиентами применяет неординарные методы, и, тем самым, помогает им сделать себя и свою жизнь лучше. Именно он в первой и второй части "Холопа" придумал "отправить" героя Милоша Биковича, а затем Аглаи Тарасовой во времена крепостной России, чтобы они изменили взгляды на себя и окружающий мир. Фильм "Холоп 2" вышел в прокат 1 января. За новогодние каникулы он возглавил рейтинг хит-парада кинозрителей и собрал 2,5 миллиарда рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван охлобыстин, клим шипенко, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, знаменитости, новости культуры, кино и сериалы
Шоубиз, Иван Охлобыстин, Клим Шипенко, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Знаменитости, Новости культуры, Кино и сериалы
Охлобыстин рассказал, что ему не понравилось в "Холопе 2"
Иван Охлобыстин раскритиковал свою работу в фильме "Холоп 2"
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Актер Иван Охлобыстин поделился
в своем Telegram-канале впечатлениями от просмотра фильма "Холоп 2" с его участием.
По словам артиста, который смог ознакомиться с картиной только спустя месяц после премьеры, он получил положительные эмоции.
«
"Это зрелищно, остроумно и заслуживает самой высокой оценки. Работа актеров, безукоризненна. Несмотря на поздний сеанс, зал был забит до отказа", — написал Охлобыстин.
Несмотря на это, к своей работе над фильмом актер отнесся с самокритикой.
«
"Счастлив, что принял в этом участие. О себе судить не могу, в силу естественной каждому нормальному человеку неудовлетворенности своим видом", — резюмировал он.
Во второй части комедии Клима Шипенко актер сыграл психолога Льва Арнольдовича, который в своей работе с клиентами применяет неординарные методы, и, тем самым, помогает им сделать себя и свою жизнь лучше.
Именно он в первой и второй части "Холопа" придумал "отправить" героя Милоша Биковича, а затем Аглаи Тарасовой во времена крепостной России, чтобы они изменили взгляды на себя и окружающий мир.
Фильм "Холоп 2" вышел в прокат 1 января. За новогодние каникулы он возглавил рейтинг хит-парада кинозрителей и собрал 2,5 миллиарда рублей.
Состоялась премьера фильма "Холоп 2"