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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 01.02.2024

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска в 22.45 выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T23:02

2024-02-01T23:02

2024-02-01T23:02

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

украина

джо байден

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска в 22.45 выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5 до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхана Омара, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

куйбышевский район

донецк

украина

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куйбышевский район, донецк, украина, джо байден, сцкк, происшествия