https://ria.ru/20240201/obstrel-1924918423.html
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британское судно в Красном море
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британское судно в Красном море - РИА Новости, 01.02.2024
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британское судно в Красном море
Военно-морские силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) выпустили противокорабельные ракеты по британскому торговому судну,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T22:36
2024-02-01T22:36
2024-02-01T22:47
в мире
йемен
красное море
израиль
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145508/83/1455088312_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9610a8a177757f530f8e8f0ee3725c4e.jpg
ДОХА, 1 фев - РИА Новости. Военно-морские силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) выпустили противокорабельные ракеты по британскому торговому судну, которое направлялось в порт Израиля, в поддержку палестинцев в секторе Газа, сообщил в четверг вечером в своем Telegram-канале официальный представитель хуситов Яхья Сариа."В знак поддержки угнетенного палестинского народа и в рамках ответа на американо-британскую агрессию против нашей страны военно-морские силы вооруженных сил Йемена нанесли удар по британскому торговому судну в Красном море, которое направлялось в порт оккупированных территорий Палестины соответствующими противокорабельными ракетами", - уточнил Сариа.Он указал, что операции йеменских вооруженных сил в Аравийском и Красном морях против израильских судов или кораблей, направляющихся в порты оккупированной Палестины, будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится агрессия и не будет снята блокада с сектора Газа.В минувшую среду хуситы в Йемене объявили об атаке на американский эсминец в Красном море.
https://ria.ru/20240201/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
йемен
красное море
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145508/83/1455088312_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_14889200a99734b91b95723c3b166c4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, красное море, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, палестина
В мире, Йемен, Красное море, Израиль, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, Палестина
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британское судно в Красном море
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британское торговое судно в Красном море