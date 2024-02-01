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Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британское судно в Красном море - РИА Новости, 01.02.2024
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22:36 01.02.2024 (обновлено: 22:47 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/obstrel-1924918423.html
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британское судно в Красном море
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британское судно в Красном море - РИА Новости, 01.02.2024
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британское судно в Красном море
Военно-морские силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) выпустили противокорабельные ракеты по британскому торговому судну,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T22:36
2024-02-01T22:47
в мире
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красное море
израиль
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
палестина
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ДОХА, 1 фев - РИА Новости. Военно-морские силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) выпустили противокорабельные ракеты по британскому торговому судну, которое направлялось в порт Израиля, в поддержку палестинцев в секторе Газа, сообщил в четверг вечером в своем Telegram-канале официальный представитель хуситов Яхья Сариа."В знак поддержки угнетенного палестинского народа и в рамках ответа на американо-британскую агрессию против нашей страны военно-морские силы вооруженных сил Йемена нанесли удар по британскому торговому судну в Красном море, которое направлялось в порт оккупированных территорий Палестины соответствующими противокорабельными ракетами", - уточнил Сариа.Он указал, что операции йеменских вооруженных сил в Аравийском и Красном морях против израильских судов или кораблей, направляющихся в порты оккупированной Палестины, будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится агрессия и не будет снята блокада с сектора Газа.В минувшую среду хуситы в Йемене объявили об атаке на американский эсминец в Красном море.
https://ria.ru/20240201/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
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в мире, йемен, красное море, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, палестина
В мире, Йемен, Красное море, Израиль, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, Палестина
Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британское судно в Красном море

Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британское торговое судно в Красном море

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКрасное море
Красное море - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Красное море. Архивное фото
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ДОХА, 1 фев - РИА Новости. Военно-морские силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) выпустили противокорабельные ракеты по британскому торговому судну, которое направлялось в порт Израиля, в поддержку палестинцев в секторе Газа, сообщил в четверг вечером в своем Telegram-канале официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
"В знак поддержки угнетенного палестинского народа и в рамках ответа на американо-британскую агрессию против нашей страны военно-морские силы вооруженных сил Йемена нанесли удар по британскому торговому судну в Красном море, которое направлялось в порт оккупированных территорий Палестины соответствующими противокорабельными ракетами", - уточнил Сариа.
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Он указал, что операции йеменских вооруженных сил в Аравийском и Красном морях против израильских судов или кораблей, направляющихся в порты оккупированной Палестины, будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится агрессия и не будет снята блокада с сектора Газа.
В минувшую среду хуситы в Йемене объявили об атаке на американский эсминец в Красном море.
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