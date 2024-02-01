https://ria.ru/20240201/obstrel-1924918423.html

Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британское судно в Красном море

Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британское судно в Красном море - РИА Новости, 01.02.2024

Хуситы в Йемене заявили, что обстреляли британское судно в Красном море

Военно-морские силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) выпустили противокорабельные ракеты по британскому торговому судну,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T22:36

2024-02-01T22:36

2024-02-01T22:47

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ансар алла

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палестина

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ДОХА, 1 фев - РИА Новости. Военно-морские силы правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) выпустили противокорабельные ракеты по британскому торговому судну, которое направлялось в порт Израиля, в поддержку палестинцев в секторе Газа, сообщил в четверг вечером в своем Telegram-канале официальный представитель хуситов Яхья Сариа."В знак поддержки угнетенного палестинского народа и в рамках ответа на американо-британскую агрессию против нашей страны военно-морские силы вооруженных сил Йемена нанесли удар по британскому торговому судну в Красном море, которое направлялось в порт оккупированных территорий Палестины соответствующими противокорабельными ракетами", - уточнил Сариа.Он указал, что операции йеменских вооруженных сил в Аравийском и Красном морях против израильских судов или кораблей, направляющихся в порты оккупированной Палестины, будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится агрессия и не будет снята блокада с сектора Газа.В минувшую среду хуситы в Йемене объявили об атаке на американский эсминец в Красном море.

https://ria.ru/20240201/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

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в мире, йемен, красное море, израиль, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, палестина