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Источник: на востоке Сирии беспилотник обстрелял американскую базу
Источник: на востоке Сирии беспилотник обстрелял американскую базу - РИА Новости, 01.02.2024
Источник: на востоке Сирии беспилотник обстрелял американскую базу
Американская база на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась атаке беспилотника, заявил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T20:18
2024-02-01T20:18
2024-02-01T20:28
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ДАМАСК, 1 фев - РИА Новости. Американская база на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась атаке беспилотника, заявил РИА Новости местный источник.По словам источника, в результате атаки на территории база прозвучали три взрыва.Ранее телеканал CBS сообщал со ссылкой на американские правительственные источники, что США одобрили планы по нанесению ударов по объектам и военным Ирана на территории Ирака и Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку на одну из американских баз на Ближнем Востоке.Представитель иракской группировки "Катаиб Хезболлах" ранее заявил о готовности к ответному удару "необъявленным оружием дальнего действия" в любое место и время при попытке США отомстить за гибель трех своих военнослужащих на военной базе в Иордании.Ранее СМИ со ссылкой на американские правительственные источники ранее сообщали, что беспилотник, с помощью которого в прошлое воскресенье была атакована база США в Иордании, якобы произвел Иран. Данное нападение стало самым резонансным за последнее время, в результате атаки погибли 3 военнослужащих, еще 40 получили ранения.Президент США Джо Байден распорядился разработать меры в качестве ответа на атаку проиранских, как считают в Вашингтоне, группировок на американскую военную базу в Иордании, как сообщила ранее газета Politico. Издание отмечало, что Пентагон рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Источники газеты предположили, что, в случае одобрения Байденом соответствующего решения, "ответных мер", скорее всего, стоит ждать в "ближайшие пару дней", причем атакованы будут сразу несколько целей.
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
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сирия, сша, в мире, иордания, джо байден, хезболла, министерство обороны сша
Сирия, США, В мире, Иордания, Джо Байден, Хезболла, Министерство обороны США
Источник: на востоке Сирии беспилотник обстрелял американскую базу
На востоке Сирии беспилотник обстрелял базу США на месторождении нефти