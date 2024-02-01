https://ria.ru/20240201/obstrel-1924901846.html

Источник: на востоке Сирии беспилотник обстрелял американскую базу

Источник: на востоке Сирии беспилотник обстрелял американскую базу - РИА Новости, 01.02.2024

Источник: на востоке Сирии беспилотник обстрелял американскую базу

Американская база на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась атаке беспилотника, заявил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T20:18

2024-02-01T20:18

2024-02-01T20:28

сирия

сша

в мире

иордания

джо байден

хезболла

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919447366_1316:0:4957:2048_1920x0_80_0_0_8e5a22ea99908f2f47e7c4cdfa9d3b0b.jpg

ДАМАСК, 1 фев - РИА Новости. Американская база на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась атаке беспилотника, заявил РИА Новости местный источник.По словам источника, в результате атаки на территории база прозвучали три взрыва.Ранее телеканал CBS сообщал со ссылкой на американские правительственные источники, что США одобрили планы по нанесению ударов по объектам и военным Ирана на территории Ирака и Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку на одну из американских баз на Ближнем Востоке.Представитель иракской группировки "Катаиб Хезболлах" ранее заявил о готовности к ответному удару "необъявленным оружием дальнего действия" в любое место и время при попытке США отомстить за гибель трех своих военнослужащих на военной базе в Иордании.Ранее СМИ со ссылкой на американские правительственные источники ранее сообщали, что беспилотник, с помощью которого в прошлое воскресенье была атакована база США в Иордании, якобы произвел Иран. Данное нападение стало самым резонансным за последнее время, в результате атаки погибли 3 военнослужащих, еще 40 получили ранения.Президент США Джо Байден распорядился разработать меры в качестве ответа на атаку проиранских, как считают в Вашингтоне, группировок на американскую военную базу в Иордании, как сообщила ранее газета Politico. Издание отмечало, что Пентагон рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Источники газеты предположили, что, в случае одобрения Байденом соответствующего решения, "ответных мер", скорее всего, стоит ждать в "ближайшие пару дней", причем атакованы будут сразу несколько целей.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

сирия

сша

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сирия, сша, в мире, иордания, джо байден, хезболла, министерство обороны сша