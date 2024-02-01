https://ria.ru/20240201/obstrel-1924894250.html

ВСУ обстреляли село Лиман Второй в Харьковской области

ВСУ обстреляли село Лиман Второй в Харьковской области - РИА Новости, 01.02.2024

ВСУ обстреляли село Лиман Второй в Харьковской области

Украинские войска обстреляли село Лиман Второй в Харьковской области, в результате повреждения получили несколько домов, пострадавших нет, сообщил глава... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T19:19

2024-02-01T19:19

2024-02-01T19:19

специальная военная операция на украине

харьковская область

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Лиман Второй в Харьковской области, в результате повреждения получили несколько домов, пострадавших нет, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев. "Украинские боевики обстреляли село Лиман Второй. Пострадавших нет. Есть прямое попадание в жилой дом. По счастливой случайности в доме никого не было. Также в результате обстрела были повреждены несколько других частных домов", - сообщил Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, после обстрела несколько семей решили выехать к родственникам в другое село.

https://ria.ru/20240201/obstrel-1924833484.html

харьковская область

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харьковская область