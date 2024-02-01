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Украинские войска обстреляли автобус в Горловке, пострадал человек - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 01.02.2024 (обновлено: 15:59 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/obstrel-1924833484.html
Украинские войска обстреляли автобус в Горловке, пострадал человек
Украинские войска обстреляли автобус в Горловке, пострадал человек - РИА Новости, 01.02.2024
Украинские войска обстреляли автобус в Горловке, пострадал человек
Взрывоопасный предмет попал в автобус в результате обстрела Горловки украинскими войсками, ранен один человек, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:56
2024-02-01T15:59
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Взрывоопасный предмет попал в автобус в результате обстрела Горловки украинскими войсками, ранен один человек, сообщил мэр города Иван Приходько. "Попадание взрывоопасного предмета в автобус второго маршрута. Остановка "Строитель". Один человек ранен. Боеприпас не разорвался", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в четверг ведут массивный обстрел Горловки, выпустив не мене 27 снарядов "натовского" калибра по городу. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли автобус в Горловке, пострадал человек

Приходько: ВСУ обстреляли автобус в Горловке, пострадал человек

© Фото : пресс-служба главы администрации ГорловкиПоврежденный в результате обстрела ВСУ автобус в Горловке Донецкой области
Поврежденный в результате обстрела ВСУ автобус в Горловке Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : пресс-служба главы администрации Горловки
Поврежденный в результате обстрела ВСУ автобус в Горловке Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Взрывоопасный предмет попал в автобус в результате обстрела Горловки украинскими войсками, ранен один человек, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Попадание взрывоопасного предмета в автобус второго маршрута. Остановка "Строитель". Один человек ранен. Боеприпас не разорвался", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Украине меняют коней извне
31 января, 08:00
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в четверг ведут массивный обстрел Горловки, выпустив не мене 27 снарядов "натовского" калибра по городу.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
31 января, 16:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККПроисшествия
 
 
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