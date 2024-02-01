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Украинские войска обстреляли автобус в Горловке, пострадал человек
Украинские войска обстреляли автобус в Горловке, пострадал человек - РИА Новости, 01.02.2024
Украинские войска обстреляли автобус в Горловке, пострадал человек
Взрывоопасный предмет попал в автобус в результате обстрела Горловки украинскими войсками, ранен один человек, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:56
2024-02-01T15:56
2024-02-01T15:59
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Взрывоопасный предмет попал в автобус в результате обстрела Горловки украинскими войсками, ранен один человек, сообщил мэр города Иван Приходько. "Попадание взрывоопасного предмета в автобус второго маршрута. Остановка "Строитель". Один человек ранен. Боеприпас не разорвался", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в четверг ведут массивный обстрел Горловки, выпустив не мене 27 снарядов "натовского" калибра по городу. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли автобус в Горловке, пострадал человек
Приходько: ВСУ обстреляли автобус в Горловке, пострадал человек