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Украинские войска обстреляли автобус в Горловке, пострадал человек

Украинские войска обстреляли автобус в Горловке, пострадал человек - РИА Новости, 01.02.2024

Украинские войска обстреляли автобус в Горловке, пострадал человек

Взрывоопасный предмет попал в автобус в результате обстрела Горловки украинскими войсками, ранен один человек, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:56

2024-02-01T15:56

2024-02-01T15:59

специальная военная операция на украине

горловка

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иван приходько

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Взрывоопасный предмет попал в автобус в результате обстрела Горловки украинскими войсками, ранен один человек, сообщил мэр города Иван Приходько. "Попадание взрывоопасного предмета в автобус второго маршрута. Остановка "Строитель". Один человек ранен. Боеприпас не разорвался", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска в четверг ведут массивный обстрел Горловки, выпустив не мене 27 снарядов "натовского" калибра по городу. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

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донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, происшествия