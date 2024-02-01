https://ria.ru/20240201/obstrel-1924737253.html

При атаке дрона на ЛНР погибла пожилая женщина

При атаке дрона на ЛНР погибла пожилая женщина - РИА Новости, 01.02.2024

При атаке дрона на ЛНР погибла пожилая женщина

Пожилая женщина погибла в результате атаки беспилотника в Зимогорье Славяносербского района ЛНР, ее взрослый внук получил ранения, сообщает правительство... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T10:23

2024-02-01T10:23

2024-02-01T10:27

специальная военная операция на украине

славяносербский район

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Пожилая женщина погибла в результате атаки беспилотника в Зимогорье Славяносербского района ЛНР, ее взрослый внук получил ранения, сообщает правительство региона в Telegram-канале. "Поздно вечером 31 января в результате удара беспилотника ВСУ был частично разрушен жилой дом в Зимогорье Славяносербского района, сообщили в военной комендатуре. Пожилая женщина, проживавшая в доме, погибла на месте", - говорится в сообщении. По информации министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, 22-летний внук погибшей получил ранения, однако отказался от госпитализации. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20240129/obstrel-1924167575.html

славяносербский район

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славяносербский район, луганская народная республика, происшествия