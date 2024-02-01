https://ria.ru/20240201/obstrel-1924732749.html

Источник: ВСУ за сутки около 50 раз ударили по Херсонской области

Источник: ВСУ за сутки около 50 раз ударили по Херсонской области - РИА Новости, 01.02.2024

Источник: ВСУ за сутки около 50 раз ударили по Херсонской области

Украинская армия в течение суток нанесла 47 ударов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре населенных пунктов левобережья Херсонской области,... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T10:07

2024-02-01T10:07

2024-02-01T10:07

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 1 фев - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 47 ударов из ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре населенных пунктов левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики киевского режима продолжают обстрелы левого берега Днепра Херсонской области. Вчера в течение светлого времени суток украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам области 28 артиллерийских ударов. С наступлением темноты они совершили еще 19 обстрелов", - отметил источник. Под огонь попали восемь населенных пунктов: Каховка, Днепряны, Песчановка, Новая Каховка, Алешки, Саги, Пролетарка, Корсунка. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918201114.html

херсонская область

каховка

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херсонская область , каховка, происшествия