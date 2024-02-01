Гаврилов рассказал о цели визита Нуланд в Киев
Гаврилов: Нуланд приехала в Киев для оценки ситуации с Зеленским и Залужным
© Фото : Ambassador Bridget A. BrinkЗаместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев
© Фото : Ambassador Bridget A. Brink
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Киев
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Цель визита заместителя секретаря по политическим вопросам госдепа США Виктории Нуланд в Киев - оценить ситуацию с конфликтом Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, провести переговоры с ними и дать рекомендации, но у нее нет задачи примирить их, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
"Я думаю, (цель визита - ред.) - именно разборки. Она известный дипломат в США. Американцы будут оценивать ситуацию: к чему это все ведет, будут вестись беседы с Залужным и с президентом Зеленским, будут даваться рекомендации", - сказал Гаврилов.
Отвечая на вопрос ведущего, есть ли у Нуланд задача примерить Зеленского и Залужного, он ответил, что такой задачи нет.
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"Надо просто разобраться, нужно что-то выбирать. Слишком далеко все зашло, амбиции личные... Вряд ли будет какое-либо примирение. Отсюда (из Вены - прим.) нам это не видится", - добавил он.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.
Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.
Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.