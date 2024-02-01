https://ria.ru/20240201/nuland-1924748516.html

Гаврилов рассказал о цели визита Нуланд в Киев

Гаврилов рассказал о цели визита Нуланд в Киев - РИА Новости, 01.02.2024

Гаврилов рассказал о цели визита Нуланд в Киев

Цель визита заместителя секретаря по политическим вопросам госдепа США Виктории Нуланд в Киев - оценить ситуацию с конфликтом Владимира Зеленского и главкома... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:03

2024-02-01T11:03

2024-02-01T11:15

киев

владимир зеленский

валерий залужный

в мире

украина

виктория нуланд

константин гаврилов

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924584823_0:127:3040:1837_1920x0_80_0_0_1b96dba191be1e0b4360b7b7b4340551.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Цель визита заместителя секретаря по политическим вопросам госдепа США Виктории Нуланд в Киев - оценить ситуацию с конфликтом Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, провести переговоры с ними и дать рекомендации, но у нее нет задачи примирить их, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24"."Я думаю, (цель визита - ред.) - именно разборки. Она известный дипломат в США. Американцы будут оценивать ситуацию: к чему это все ведет, будут вестись беседы с Залужным и с президентом Зеленским, будут даваться рекомендации", - сказал Гаврилов.Отвечая на вопрос ведущего, есть ли у Нуланд задача примерить Зеленского и Залужного, он ответил, что такой задачи нет."Надо просто разобраться, нужно что-то выбирать. Слишком далеко все зашло, амбиции личные... Вряд ли будет какое-либо примирение. Отсюда (из Вены - прим.) нам это не видится", - добавил он.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924728350.html

https://ria.ru/20240201/sumatokha-1924704523.html

киев

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, владимир зеленский, валерий залужный, в мире, украина, виктория нуланд, константин гаврилов, сша