https://ria.ru/20240201/neyroset-1924705442.html
Эксперт прогнозирует обязательное владение нейросетями при приеме на работу
Эксперт прогнозирует обязательное владение нейросетями при приеме на работу - РИА Новости, 01.02.2024
Эксперт прогнозирует обязательное владение нейросетями при приеме на работу
Использование инструментов на основе искусственного интеллекта в течение трех-пяти лет может стать обязательными при приеме на работу, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T03:38
2024-02-01T03:38
2024-02-01T10:20
московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
общество
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Использование инструментов на основе искусственного интеллекта в течение трех-пяти лет может стать обязательными при приеме на работу, заявил РИА Новости преподаватель кафедры оптико-электронных приборов Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Юрий Корнеев. "Искусственный интеллект не заменит нас, а станет полезным инструментом почти в любой области. Профессии будут меняться, но человек останется человеком, а навыки использования инструментов на основе ИИ в течение ближайших трех-пяти лет могут стать обязательными при приеме на работу", - сказал Корнеев, сравнив это с современным требованием "уверенного пользования компьютером". Он также отметил, что развитие искусственного интеллекта создает новые возможности для создания фейков, пропаганды и мошенничества. Это говорит о том, что на рынке труда могут стать востребованы специалисты, способные отличать произведения, созданные людьми, от работ искусственного интеллекта. "Появляется все больше и больше новостей о попытках обмана с помощью, например, созданных с помощью ИИ аудиосообщений от родственников или руководства в мессенджерах. Необходимо обязательно предупредить своих близких о подобных вещах, а также постараться соблюдать "цифровую гигиену" и максимально ограничить в сети распространение своих биометрических данных, ", - сказал эксперт. По его словам, мошенники могут использовать для обмана даже голос человека, взяв его из видеороликов или аудиосообщений. "В целом, любую информацию от новостной статьи до фотографии в социальных сетях стоит проверять", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20240129/lanit-1923414923.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), общество, навигатор абитуриента
Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Общество, Навигатор абитуриента
Эксперт прогнозирует обязательное владение нейросетями при приеме на работу
Эксперт Корнеев: знание нейросетей может стать обязательным при приеме на работу
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Использование инструментов на основе искусственного интеллекта в течение трех-пяти лет может стать обязательными при приеме на работу, заявил РИА Новости преподаватель кафедры оптико-электронных приборов Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Юрий Корнеев.
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"Искусственный интеллект не заменит нас, а станет полезным инструментом почти в любой области. Профессии будут меняться, но человек останется человеком, а навыки использования инструментов на основе ИИ в течение ближайших трех-пяти лет могут стать обязательными при приеме на работу", - сказал Корнеев, сравнив это с современным требованием "уверенного пользования компьютером".
Он также отметил, что развитие искусственного интеллекта создает новые возможности для создания фейков, пропаганды и мошенничества. Это говорит о том, что на рынке труда могут стать востребованы специалисты, способные отличать произведения, созданные людьми, от работ искусственного интеллекта.
"Появляется все больше и больше новостей о попытках обмана с помощью, например, созданных с помощью ИИ аудиосообщений от родственников или руководства в мессенджерах. Необходимо обязательно предупредить своих близких о подобных вещах, а также постараться соблюдать "цифровую гигиену" и максимально ограничить в сети распространение своих биометрических данных, ", - сказал эксперт.
По его словам, мошенники могут использовать для обмана даже голос человека, взяв его из видеороликов или аудиосообщений. "В целом, любую информацию от новостной статьи до фотографии в социальных сетях стоит проверять", - добавил эксперт.