Рейтинг@Mail.ru
В России создали скоростную нейросеть для обработки данных с БПЛА - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:35 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/nauka-1924726867.html
В России создали скоростную нейросеть для обработки данных с БПЛА
В России создали скоростную нейросеть для обработки данных с БПЛА - РИА Новости, 01.02.2024
В России создали скоростную нейросеть для обработки данных с БПЛА
Ученые Самарского университета разработали скоростную нейрость, способную анализировать гиперспектральные данные с беспилотников или космических спутников,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T09:35
2024-02-01T09:35
наука
россия
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
самарский университет
бпла
нейросеть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1902991034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3ad7b5befb365bc6117c7a48e4783ba.jpg
САМАРА, 1 фев — РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали скоростную нейрость, способную анализировать гиперспектральные данные с беспилотников или космических спутников, сообщили в пресс-службе вуза. &quot;Ученые Самарского университета им. Королева разработали и испытали скоростную нейросеть, способную в режиме реального времени анализировать поступающий видеопоток и практически мгновенно распознавать и находить в этом видеопотоке заданные объекты и изображения. Наряду с анализом картинки с обычной видеокамеры, разработка может оперативно &lt;...&gt; анализировать также данные, получаемые с помощью гиперспектрометров — устройств, видящих реальность в многоканальном спектральном отображении и позволяющих обнаруживать объекты, невидимые для обычных средств наблюдения&quot;, — говорится в сообщении Самарского университета.Оптическая нейросеть была создана на основе аналоговой фотонной вычислительной системы, которая обладает рядом преимуществ: полной защищенностью от электромагнитных помех, малым потреблением энергии и возможностью параллельной обработки данных. Ученые создали демонстрационный образец с использованием стандартных лабораторных оптико-механических компонентов, различных модуляторов и видеокамер, рассказал профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов. "Надежность распознавания в ходе первых экспериментов на демонстрационном образце составила 93,75%. В 2024 году планируется собрать и испытать экспериментальный образец системы в достаточно компактном корпусе размером с небольшой системный блок компьютера. Точность и надежность распознавания у экспериментального образца должна вырасти за счет подбора компонентов с улучшенными характеристиками", — отметил Скиданов. При гиперспектральной съемке или гиперспектральном дистанционном зондировании Земли, которые проводятся с помощью беспилотников или космического спутника, можно эффективно находить парниковые газы, вести геологоразведку труднодоступных территорий, а также более точно отслеживать возникновение лесных пожаров.
https://ria.ru/20231207/nauka-1914277866.html
https://ria.ru/20231221/poligon-1917134385.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1902991034_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_f91bbe356055d42fc102905bcf206a6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, самарский университет, бпла, нейросеть
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Самарский университет, БПЛА, нейросеть

В России создали скоростную нейросеть для обработки данных с БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКорректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО
Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 1 фев — РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали скоростную нейрость, способную анализировать гиперспектральные данные с беспилотников или космических спутников, сообщили в пресс-службе вуза.
«

"Ученые Самарского университета им. Королева разработали и испытали скоростную нейросеть, способную в режиме реального времени анализировать поступающий видеопоток и практически мгновенно распознавать и находить в этом видеопотоке заданные объекты и изображения. Наряду с анализом картинки с обычной видеокамеры, разработка может оперативно <...> анализировать также данные, получаемые с помощью гиперспектрометров — устройств, видящих реальность в многоканальном спектральном отображении и позволяющих обнаруживать объекты, невидимые для обычных средств наблюдения", — говорится в сообщении Самарского университета.

Демонстрационный полет реактивного беспилотного летательного аппарата ВМ Дань М - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
В России испытывают компактный двигатель для реактивных беспилотников
7 декабря 2023, 10:42
Оптическая нейросеть была создана на основе аналоговой фотонной вычислительной системы, которая обладает рядом преимуществ: полной защищенностью от электромагнитных помех, малым потреблением энергии и возможностью параллельной обработки данных. Ученые создали демонстрационный образец с использованием стандартных лабораторных оптико-механических компонентов, различных модуляторов и видеокамер, рассказал профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов.
"Надежность распознавания в ходе первых экспериментов на демонстрационном образце составила 93,75%. В 2024 году планируется собрать и испытать экспериментальный образец системы в достаточно компактном корпусе размером с небольшой системный блок компьютера. Точность и надежность распознавания у экспериментального образца должна вырасти за счет подбора компонентов с улучшенными характеристиками", — отметил Скиданов.
При гиперспектральной съемке или гиперспектральном дистанционном зондировании Земли, которые проводятся с помощью беспилотников или космического спутника, можно эффективно находить парниковые газы, вести геологоразведку труднодоступных территорий, а также более точно отслеживать возникновение лесных пожаров.
Пайка - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Самарские ученые создали космический полигон для экспериментов
21 декабря 2023, 09:16
 
НаукаРоссияНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСамарский университетБПЛАнейросеть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала