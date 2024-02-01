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В России создали скоростную нейросеть для обработки данных с БПЛА
В России создали скоростную нейросеть для обработки данных с БПЛА - РИА Новости, 01.02.2024
В России создали скоростную нейросеть для обработки данных с БПЛА
Ученые Самарского университета разработали скоростную нейрость, способную анализировать гиперспектральные данные с беспилотников или космических спутников,... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T09:35
2024-02-01T09:35
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САМАРА, 1 фев — РИА Новости. Ученые Самарского университета разработали скоростную нейрость, способную анализировать гиперспектральные данные с беспилотников или космических спутников, сообщили в пресс-службе вуза. "Ученые Самарского университета им. Королева разработали и испытали скоростную нейросеть, способную в режиме реального времени анализировать поступающий видеопоток и практически мгновенно распознавать и находить в этом видеопотоке заданные объекты и изображения. Наряду с анализом картинки с обычной видеокамеры, разработка может оперативно <...> анализировать также данные, получаемые с помощью гиперспектрометров — устройств, видящих реальность в многоканальном спектральном отображении и позволяющих обнаруживать объекты, невидимые для обычных средств наблюдения", — говорится в сообщении Самарского университета.Оптическая нейросеть была создана на основе аналоговой фотонной вычислительной системы, которая обладает рядом преимуществ: полной защищенностью от электромагнитных помех, малым потреблением энергии и возможностью параллельной обработки данных. Ученые создали демонстрационный образец с использованием стандартных лабораторных оптико-механических компонентов, различных модуляторов и видеокамер, рассказал профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов. "Надежность распознавания в ходе первых экспериментов на демонстрационном образце составила 93,75%. В 2024 году планируется собрать и испытать экспериментальный образец системы в достаточно компактном корпусе размером с небольшой системный блок компьютера. Точность и надежность распознавания у экспериментального образца должна вырасти за счет подбора компонентов с улучшенными характеристиками", — отметил Скиданов. При гиперспектральной съемке или гиперспектральном дистанционном зондировании Земли, которые проводятся с помощью беспилотников или космического спутника, можно эффективно находить парниковые газы, вести геологоразведку труднодоступных территорий, а также более точно отслеживать возникновение лесных пожаров.
https://ria.ru/20231207/nauka-1914277866.html
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, самарский университет, бпла, нейросеть
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Самарский университет, БПЛА, нейросеть
САМАРА, 1 фев — РИА Новости.
Ученые Самарского университета
разработали скоростную нейрость, способную анализировать гиперспектральные данные с беспилотников или космических спутников, сообщили в пресс-службе вуза.
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"Ученые Самарского университета им. Королева разработали и испытали скоростную нейросеть, способную в режиме реального времени анализировать поступающий видеопоток и практически мгновенно распознавать и находить в этом видеопотоке заданные объекты и изображения. Наряду с анализом картинки с обычной видеокамеры, разработка может оперативно <...> анализировать также данные, получаемые с помощью гиперспектрометров — устройств, видящих реальность в многоканальном спектральном отображении и позволяющих обнаруживать объекты, невидимые для обычных средств наблюдения", — говорится в сообщении Самарского университета.
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Оптическая нейросеть была создана на основе аналоговой фотонной вычислительной системы, которая обладает рядом преимуществ: полной защищенностью от электромагнитных помех, малым потреблением энергии и возможностью параллельной обработки данных. Ученые создали демонстрационный образец с использованием стандартных лабораторных оптико-механических компонентов, различных модуляторов и видеокамер, рассказал профессор кафедры технической кибернетики Самарского университета Роман Скиданов.
"Надежность распознавания в ходе первых экспериментов на демонстрационном образце составила 93,75%. В 2024 году планируется собрать и испытать экспериментальный образец системы в достаточно компактном корпусе размером с небольшой системный блок компьютера. Точность и надежность распознавания у экспериментального образца должна вырасти за счет подбора компонентов с улучшенными характеристиками", — отметил Скиданов.
При гиперспектральной съемке или гиперспектральном дистанционном зондировании Земли, которые проводятся с помощью беспилотников или космического спутника, можно эффективно находить парниковые газы, вести геологоразведку труднодоступных территорий, а также более точно отслеживать возникновение лесных пожаров.
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