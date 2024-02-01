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Российские военные уничтожили украинскую РЛС зенитного комплекса NASAMS - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 01.02.2024 (обновлено: 14:35 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/nasams-1924809863.html
Российские военные уничтожили украинскую РЛС зенитного комплекса NASAMS
Российские военные уничтожили украинскую РЛС зенитного комплекса NASAMS - РИА Новости, 01.02.2024
Российские военные уничтожили украинскую РЛС зенитного комплекса NASAMS
Российские военные уничтожили украинские радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS из Норвегии и радиолокационную станцию обнаружения... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:29
2024-02-01T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
норвегия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинские радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS из Норвегии и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей 35Д6М, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке."Уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6М, два склада горючего ВСУ, а также живая сила и военная техника в 137 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, норвегия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Норвегия
Российские военные уничтожили украинскую РЛС зенитного комплекса NASAMS

МО: ВС России уничтожили украинскую РЛС ЗРК NASAMS норвежского производства

© Фото : KongsbergПередвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : Kongsberg
Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинские радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS из Норвегии и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей 35Д6М, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке.
"Уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6М, два склада горючего ВСУ, а также живая сила и военная техника в 137 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФНорвегия
 
 
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