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Российские военные уничтожили украинскую РЛС зенитного комплекса NASAMS

Российские военные уничтожили украинскую РЛС зенитного комплекса NASAMS - РИА Новости, 01.02.2024

Российские военные уничтожили украинскую РЛС зенитного комплекса NASAMS

Российские военные уничтожили украинские радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS из Норвегии и радиолокационную станцию обнаружения... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:29

2024-02-01T14:29

2024-02-01T14:35

специальная военная операция на украине

безопасность

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норвегия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинские радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS из Норвегии и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей 35Д6М, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке."Уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6М, два склада горючего ВСУ, а также живая сила и военная техника в 137 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, норвегия