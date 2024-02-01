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Российские военные уничтожили украинскую РЛС зенитного комплекса NASAMS
Российские военные уничтожили украинскую РЛС зенитного комплекса NASAMS - РИА Новости, 01.02.2024
Российские военные уничтожили украинскую РЛС зенитного комплекса NASAMS
Российские военные уничтожили украинские радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS из Норвегии и радиолокационную станцию обнаружения... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:29
2024-02-01T14:29
2024-02-01T14:35
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безопасность
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинские радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS из Норвегии и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей 35Д6М, сообщило в четверг министерство обороны РФ в сводке."Уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6М, два склада горючего ВСУ, а также живая сила и военная техника в 137 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, норвегия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Норвегия
Российские военные уничтожили украинскую РЛС зенитного комплекса NASAMS
МО: ВС России уничтожили украинскую РЛС ЗРК NASAMS норвежского производства