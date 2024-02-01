Рейтинг@Mail.ru
В Москве пенсионер пытался обменять пистолет и патроны на бутылку водки - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 01.02.2024 (обновлено: 10:43 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/mvd-1924740391.html
В Москве пенсионер пытался обменять пистолет и патроны на бутылку водки
В Москве пенсионер пытался обменять пистолет и патроны на бутылку водки - РИА Новости, 01.02.2024
В Москве пенсионер пытался обменять пистолет и патроны на бутылку водки
Ранее судимый пенсионер пытался обменять в магазине в столичном районе Чертаново Южное пистолет и 18 патронов на бутылку водки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:37
2024-02-01T10:43
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813077733_0:139:2850:1742_1920x0_80_0_0_2aafc548072416d340b0edbd4804cfe5.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ранее судимый пенсионер пытался обменять в магазине в столичном районе Чертаново Южное пистолет и 18 патронов на бутылку водки, сообщает пресс-служба московского главка МВД РФ. По данным ведомства, работник продуктового магазина на Чертановской улице сообщил, что "один из покупателей попросил его обменять оружие и патроны на бутылку водки", при этом "посетитель поставил на прилавок сумку, в которой виднелся предмет, похожий на пистолет". "На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого – ранее судимого 70-летнего жителя столицы. В ходе досмотра гражданина полицейские обнаружили и изъяли переделанный самодельным способом пистолет и 18 патронов, изготовленных промышленным способом", - рассказали в МВД. В главке отметили, что возбуждено уголовное дело о попытке незаконного приобретения крупнокалиберного огнестрельного оружия. Фигурант под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20240201/rebenok-1924726307.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813077733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d9ac5eb0a40f86b0e95dd729d07233c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве пенсионер пытался обменять пистолет и патроны на бутылку водки

МВД: пенсионер в Москве пытался обменять пистолет и 18 патронов на бутылку водки

© РИА Новости / Григорий СысоевМужчина держит рюмку водки
Мужчина держит рюмку водки - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Мужчина держит рюмку водки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ранее судимый пенсионер пытался обменять в магазине в столичном районе Чертаново Южное пистолет и 18 патронов на бутылку водки, сообщает пресс-служба московского главка МВД РФ.
По данным ведомства, работник продуктового магазина на Чертановской улице сообщил, что "один из покупателей попросил его обменять оружие и патроны на бутылку водки", при этом "посетитель поставил на прилавок сумку, в которой виднелся предмет, похожий на пистолет".
«
"На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого – ранее судимого 70-летнего жителя столицы. В ходе досмотра гражданина полицейские обнаружили и изъяли переделанный самодельным способом пистолет и 18 патронов, изготовленных промышленным способом", - рассказали в МВД.
В главке отметили, что возбуждено уголовное дело о попытке незаконного приобретения крупнокалиберного огнестрельного оружия. Фигурант под подпиской о невыезде.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В Омске мать двоих детей родила третьего ребенка и выбросила его
09:26
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала