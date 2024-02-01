https://ria.ru/20240201/mvd-1924740391.html

В Москве пенсионер пытался обменять пистолет и патроны на бутылку водки

В Москве пенсионер пытался обменять пистолет и патроны на бутылку водки - РИА Новости, 01.02.2024

В Москве пенсионер пытался обменять пистолет и патроны на бутылку водки

Ранее судимый пенсионер пытался обменять в магазине в столичном районе Чертаново Южное пистолет и 18 патронов на бутылку водки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T10:37

2024-02-01T10:37

2024-02-01T10:43

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ранее судимый пенсионер пытался обменять в магазине в столичном районе Чертаново Южное пистолет и 18 патронов на бутылку водки, сообщает пресс-служба московского главка МВД РФ. По данным ведомства, работник продуктового магазина на Чертановской улице сообщил, что "один из покупателей попросил его обменять оружие и патроны на бутылку водки", при этом "посетитель поставил на прилавок сумку, в которой виднелся предмет, похожий на пистолет". "На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого – ранее судимого 70-летнего жителя столицы. В ходе досмотра гражданина полицейские обнаружили и изъяли переделанный самодельным способом пистолет и 18 патронов, изготовленных промышленным способом", - рассказали в МВД. В главке отметили, что возбуждено уголовное дело о попытке незаконного приобретения крупнокалиберного огнестрельного оружия. Фигурант под подпиской о невыезде.

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происшествия, москва, россия