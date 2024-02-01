https://ria.ru/20240201/moskva-1924854307.html

В центре Москвы "заминировали" ТЦ "Охотный ряд"

В центре Москвы "заминировали" ТЦ "Охотный ряд" - РИА Новости, 01.02.2024

В центре Москвы "заминировали" ТЦ "Охотный ряд"

Чуть менее 500 человек эвакуировали из торгового центра "Охотный ряд" в центре Москвы из-за анонимной угрозы "минирования", рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:47

2024-02-01T16:47

2024-02-01T17:33

происшествия

москва

ложные сообщения о минировании зданий

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Чуть менее 500 человек эвакуировали из торгового центра "Охотный ряд" в центре Москвы из-за анонимной угрозы "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "После анонимного звонка с угрозой взрыва из торгового центра "Охотный ряд" эвакуировали 490 человек", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сотрудники оперативных служб начали проверку всех помещений торгового центра. В пресс-службе столичного метрополитена агентству сообщили, что прилегающая к торговому центру станция метро "Охотный ряд" работает штатно.Ложные "минирования" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20231121/minirovanie-1910807778.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, ложные сообщения о минировании зданий