https://ria.ru/20240201/moskva-1924854307.html
В центре Москвы "заминировали" ТЦ "Охотный ряд"
В центре Москвы "заминировали" ТЦ "Охотный ряд" - РИА Новости, 01.02.2024
В центре Москвы "заминировали" ТЦ "Охотный ряд"
Чуть менее 500 человек эвакуировали из торгового центра "Охотный ряд" в центре Москвы из-за анонимной угрозы "минирования", рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:47
2024-02-01T16:47
2024-02-01T17:33
происшествия
москва
ложные сообщения о минировании зданий
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Чуть менее 500 человек эвакуировали из торгового центра "Охотный ряд" в центре Москвы из-за анонимной угрозы "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "После анонимного звонка с угрозой взрыва из торгового центра "Охотный ряд" эвакуировали 490 человек", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сотрудники оперативных служб начали проверку всех помещений торгового центра. В пресс-службе столичного метрополитена агентству сообщили, что прилегающая к торговому центру станция метро "Охотный ряд" работает штатно.Ложные "минирования" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20231121/minirovanie-1910807778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ложные сообщения о минировании зданий
Происшествия, Москва, Ложные сообщения о минировании зданий
В центре Москвы "заминировали" ТЦ "Охотный ряд"
Около 500 человек эвакуировали из ТЦ "Охотный ряд" из-за сообщения о минировании
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Чуть менее 500 человек эвакуировали из торгового центра "Охотный ряд" в центре Москвы из-за анонимной угрозы "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"После анонимного звонка с угрозой взрыва из торгового центра "Охотный ряд" эвакуировали 490 человек", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудники оперативных служб начали проверку всех помещений торгового центра.
В пресс-службе столичного метрополитена агентству сообщили, что прилегающая к торговому центру станция метро "Охотный ряд" работает штатно.
Ложные "минирования" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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