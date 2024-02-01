https://ria.ru/20240201/moskva-1924814320.html

Более 130 км газопроводов построили и реконструировали в Москве в 2023 году

Более 130 км газопроводов построили и реконструировали в Москве в 2023 году - РИА Новости, 01.02.2024

Более 130 км газопроводов построили и реконструировали в Москве в 2023 году

Специалисты Комплекса городского хозяйства в минувшем году построили и реконструировали более 130 километров газопроводов, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T14:48

2024-02-01T14:48

2024-02-01T14:48

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общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в минувшем году построили и реконструировали более 130 километров газопроводов, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и сокращать износ сетей. Только за прошлый год построили и реконструировали более 130 километров газовых сетей, в том числе завершили работы на уникальном объекте - Фрунзенском газопроводе-дюкере", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что при строительстве и реконструкции газопроводов используются материалы и оборудование отечественного производства. "Приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, которые применяем в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Нуждающиеся в обновлении сети выявляем с помощью специальных приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, обнаружить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что продолжается оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты. -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество