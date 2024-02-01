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Более 130 км газопроводов построили и реконструировали в Москве в 2023 году
Более 130 км газопроводов построили и реконструировали в Москве в 2023 году - РИА Новости, 01.02.2024
Более 130 км газопроводов построили и реконструировали в Москве в 2023 году
Специалисты Комплекса городского хозяйства в минувшем году построили и реконструировали более 130 километров газопроводов, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T14:48
2024-02-01T14:48
2024-02-01T14:48
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в минувшем году построили и реконструировали более 130 километров газопроводов, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и сокращать износ сетей. Только за прошлый год построили и реконструировали более 130 километров газовых сетей, в том числе завершили работы на уникальном объекте - Фрунзенском газопроводе-дюкере", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что при строительстве и реконструкции газопроводов используются материалы и оборудование отечественного производства. "Приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, которые применяем в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Нуждающиеся в обновлении сети выявляем с помощью специальных приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, обнаружить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что продолжается оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, Общество
Более 130 км газопроводов построили и реконструировали в Москве в 2023 году
Бирюков: более 130 км газопроводов построили и реконструировали в Москве за год
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в минувшем году построили и реконструировали более 130 километров газопроводов, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«
"В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая планомерная работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и сокращать износ сетей. Только за прошлый год построили и реконструировали более 130 километров газовых сетей, в том числе завершили работы на уникальном объекте - Фрунзенском газопроводе-дюкере", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что при строительстве и реконструкции газопроводов используются материалы и оборудование отечественного производства.
"Приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, которые применяем в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Нуждающиеся в обновлении сети выявляем с помощью специальных приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, обнаружить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что продолжается оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты. -0-
Завершена реконструкция газопровода в московском районе Зюзино