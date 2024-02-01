https://ria.ru/20240201/moskva-1924758845.html

Москва – лидер рейтинга центров компетенций "Производительность труда"

Москва – лидер рейтинга центров компетенций "Производительность труда" - РИА Новости, 01.02.2024

Москва – лидер рейтинга центров компетенций "Производительность труда"

Москва стала первой в рейтинге региональных центров компетенций национального проекта "Производительность труда" в 2023 году, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:42

2024-02-01T11:42

2024-02-01T11:57

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

производство

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Москва стала первой в рейтинге региональных центров компетенций национального проекта "Производительность труда" в 2023 году, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития. "По итогам 2023 года Москва заняла первое место в рейтинге региональных центров компетенций (РЦК) по результатам реализации национального проекта "Производительность труда". Рейтинг региональных центров компетенций, ответственных за реализацию нацпроекта, составляется Федеральным центром компетенций два раза в год", - говорится в сообщении. Отмечается, что впервые Москва приняла в нем участие по итогам первого полугодия прошлого года и сразу заняла первую строчку. В рейтинге за весь 2023 год столица подтвердила лидирующую позицию. "На конец 2023 года нацпроектом "Производительность труда" были охвачены 260 московских компаний. Экономический эффект для одного участника составил в среднем 40 миллионов рублей в год, рост заработной платы – 19%, средний рост производительности труда – 40%. Этот результат свидетельствует о высоком качестве работы экспертов РЦК Москвы, а также подтверждает эффективность применяемых в ходе реализации нацпроекта инструментов бережливого производства. Они помогают компаниям повышать производительность за счет снижения издержек и высвобождения внутренних ресурсов", – цитируют в сообщении руководителя департамента экономической политики и развития Марию Багрееву.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, производство