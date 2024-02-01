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В Молдавии депутат от оппозиции обвинила Санду в узурпации власти - РИА Новости, 01.02.2024
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12:51 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/moldaviya-1924775622.html
В Молдавии депутат от оппозиции обвинила Санду в узурпации власти
В Молдавии депутат от оппозиции обвинила Санду в узурпации власти - РИА Новости, 01.02.2024
В Молдавии депутат от оппозиции обвинила Санду в узурпации власти
Оппозиционный депутат Марина Таубер обвинила президента Молдавии Майю Санду в узурпации власти. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:51
2024-02-01T12:51
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
марина таубер
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КИШИНЕВ, 1 фев - РИА Новости. Оппозиционный депутат Марина Таубер обвинила президента Молдавии Майю Санду в узурпации власти. В четверг сторонники оппозиции участвуют в антиправительственном протесте перед зданием парламента в Кишиневе. К организаторам в лице партии "Возрождение" присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии "Шор". "Цены растут каждый день, зарплаты и пенсии - нет, власти берут кредиты у Запада. Спрашивается, на что? Развития страны мы не видим. Они прикрываются евроинтеграцией, а на самом деле превращают страну в диктаторское государство. У нас нет положительных результатов ни в одной сфере. Я бесчисленное количество раз заявляла, что парламент узурпирован (правящей) партией "Действие и солидарность", власть в целом узурпировала Майя Санду. Мы приняли решение присоединиться к этому митингу, чтобы сказать правительству, что им пора уйти. В этом году мы продолжим борьбу на благо нашей страны", - сказала Таубер, представляющая в парламенте Молдавии группу независимых депутатов от партии "Шор". В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240201/moldaviya-1924767330.html
https://ria.ru/20240201/moldaviya-1924771468.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, марина таубер
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Марина Таубер
В Молдавии депутат от оппозиции обвинила Санду в узурпации власти

Депутат Таубер обвинила президента Молдавии Санду в узурпации власти

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 фев - РИА Новости. Оппозиционный депутат Марина Таубер обвинила президента Молдавии Майю Санду в узурпации власти.
В четверг сторонники оппозиции участвуют в антиправительственном протесте перед зданием парламента в Кишиневе. К организаторам в лице партии "Возрождение" присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии "Шор".
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"Цены растут каждый день, зарплаты и пенсии - нет, власти берут кредиты у Запада. Спрашивается, на что? Развития страны мы не видим. Они прикрываются евроинтеграцией, а на самом деле превращают страну в диктаторское государство. У нас нет положительных результатов ни в одной сфере. Я бесчисленное количество раз заявляла, что парламент узурпирован (правящей) партией "Действие и солидарность", власть в целом узурпировала Майя Санду. Мы приняли решение присоединиться к этому митингу, чтобы сказать правительству, что им пора уйти. В этом году мы продолжим борьбу на благо нашей страны", - сказала Таубер, представляющая в парламенте Молдавии группу независимых депутатов от партии "Шор".
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреМолдавияКишиневМайя СандуМарина Таубер
 
 
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