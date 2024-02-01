https://ria.ru/20240201/moldaviya-1924775622.html

В Молдавии депутат от оппозиции обвинила Санду в узурпации власти

В Молдавии депутат от оппозиции обвинила Санду в узурпации власти - РИА Новости, 01.02.2024

В Молдавии депутат от оппозиции обвинила Санду в узурпации власти

Оппозиционный депутат Марина Таубер обвинила президента Молдавии Майю Санду в узурпации власти. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:51

2024-02-01T12:51

2024-02-01T12:51

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

марина таубер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655846_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_80c5b72be386068861932ecb5fe57b39.jpg

КИШИНЕВ, 1 фев - РИА Новости. Оппозиционный депутат Марина Таубер обвинила президента Молдавии Майю Санду в узурпации власти. В четверг сторонники оппозиции участвуют в антиправительственном протесте перед зданием парламента в Кишиневе. К организаторам в лице партии "Возрождение" присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии "Шор". "Цены растут каждый день, зарплаты и пенсии - нет, власти берут кредиты у Запада. Спрашивается, на что? Развития страны мы не видим. Они прикрываются евроинтеграцией, а на самом деле превращают страну в диктаторское государство. У нас нет положительных результатов ни в одной сфере. Я бесчисленное количество раз заявляла, что парламент узурпирован (правящей) партией "Действие и солидарность", власть в целом узурпировала Майя Санду. Мы приняли решение присоединиться к этому митингу, чтобы сказать правительству, что им пора уйти. В этом году мы продолжим борьбу на благо нашей страны", - сказала Таубер, представляющая в парламенте Молдавии группу независимых депутатов от партии "Шор". В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240201/moldaviya-1924767330.html

https://ria.ru/20240201/moldaviya-1924771468.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, марина таубер