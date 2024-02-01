https://ria.ru/20240201/moldaviya-1924771468.html

Оппозиционный депутат заявил, что Молдавия при Санду может исчезнуть

Оппозиционный депутат заявил, что Молдавия при Санду может исчезнуть - РИА Новости, 01.02.2024

Оппозиционный депутат заявил, что Молдавия при Санду может исчезнуть

Молдавия при правлении партии "Действие и солидарность" может перестать существовать как государство, заявил на акции протеста оппозиции в Кишиневе депутат... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:35

2024-02-01T12:35

2024-02-01T12:35

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

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КИШИНЕВ, 1 фев – РИА Новости. Молдавия при правлении партии "Действие и солидарность" может перестать существовать как государство, заявил на акции протеста оппозиции в Кишиневе депутат парламента Вадим Фотеску. В четверг сторонники оппозиции проводят антиправительственный митинг протеста перед зданием парламента в Кишиневе. К организаторам в лице партии "Возрождение" присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии "Шор". "Действующая власть во главе с президентом Майей Санду поиздевалась над конституцией страны, подмяв законы под свои интересы. Кроме того, они устроили травлю оппозиции. В стране закрываются СМИ, запрещены телеканалы, которые не разделяют позицию Санду. Это диктатура. Все нарративы направлены только на одно – потеря суверенитета, потеря нейтральности Молдавии. А следствием этого может стать и потеря государственности. Те идеи, которые продвигает партию "Действие и солидарность", не имеют ничего общего с социальным проблемами населения", – сказал Фотеску. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240120/referendum-1922532880.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, кишинев, майя санду