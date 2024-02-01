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Оппозиционный депутат заявил, что Молдавия при Санду может исчезнуть - РИА Новости, 01.02.2024
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12:35 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/moldaviya-1924771468.html
Оппозиционный депутат заявил, что Молдавия при Санду может исчезнуть
Оппозиционный депутат заявил, что Молдавия при Санду может исчезнуть - РИА Новости, 01.02.2024
Оппозиционный депутат заявил, что Молдавия при Санду может исчезнуть
Молдавия при правлении партии "Действие и солидарность" может перестать существовать как государство, заявил на акции протеста оппозиции в Кишиневе депутат... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:35
2024-02-01T12:35
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
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КИШИНЕВ, 1 фев – РИА Новости. Молдавия при правлении партии "Действие и солидарность" может перестать существовать как государство, заявил на акции протеста оппозиции в Кишиневе депутат парламента Вадим Фотеску. В четверг сторонники оппозиции проводят антиправительственный митинг протеста перед зданием парламента в Кишиневе. К организаторам в лице партии "Возрождение" присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии "Шор". "Действующая власть во главе с президентом Майей Санду поиздевалась над конституцией страны, подмяв законы под свои интересы. Кроме того, они устроили травлю оппозиции. В стране закрываются СМИ, запрещены телеканалы, которые не разделяют позицию Санду. Это диктатура. Все нарративы направлены только на одно – потеря суверенитета, потеря нейтральности Молдавии. А следствием этого может стать и потеря государственности. Те идеи, которые продвигает партию "Действие и солидарность", не имеют ничего общего с социальным проблемами населения", – сказал Фотеску. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240120/referendum-1922532880.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду
Оппозиционный депутат заявил, что Молдавия при Санду может исчезнуть

Депутат: Молдавия при "Действии и солидарности" может исчезнуть как государство

© AP Photo / Aurel ObrejaЛюди во время акции протеста в Кишиневе
Люди во время акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Люди во время акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 фев – РИА Новости. Молдавия при правлении партии "Действие и солидарность" может перестать существовать как государство, заявил на акции протеста оппозиции в Кишиневе депутат парламента Вадим Фотеску.
В четверг сторонники оппозиции проводят антиправительственный митинг протеста перед зданием парламента в Кишиневе. К организаторам в лице партии "Возрождение" присоединились депутаты от запрещенной в Молдавии партии "Шор".
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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20 января, 18:37
"Действующая власть во главе с президентом Майей Санду поиздевалась над конституцией страны, подмяв законы под свои интересы. Кроме того, они устроили травлю оппозиции. В стране закрываются СМИ, запрещены телеканалы, которые не разделяют позицию Санду. Это диктатура. Все нарративы направлены только на одно – потеря суверенитета, потеря нейтральности Молдавии. А следствием этого может стать и потеря государственности. Те идеи, которые продвигает партию "Действие и солидарность", не имеют ничего общего с социальным проблемами населения", – сказал Фотеску.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября 2023, 16:49
 
В миреМолдавияКишиневМайя Санду
 
 
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