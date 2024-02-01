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Молдавская оппозиция заявила, что протестующим мешают добраться до Кишинева - РИА Новости, 01.02.2024
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10:57 01.02.2024 (обновлено: 11:50 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/moldaviya-1924745811.html
Молдавская оппозиция заявила, что протестующим мешают добраться до Кишинева
Молдавская оппозиция заявила, что протестующим мешают добраться до Кишинева - РИА Новости, 01.02.2024
Молдавская оппозиция заявила, что протестующим мешают добраться до Кишинева
Полиция мешает сторонникам молдавской оппозиции добраться до Кишинева, чтобы принять участие в акции протеста, сообщил депутат парламента, представитель партии... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T10:57
2024-02-01T11:50
в мире
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 1 фев — РИА Новости. Полиция мешает сторонникам молдавской оппозиции добраться до Кишинева, чтобы принять участие в акции протеста, сообщил депутат парламента, представитель партии "Возрождение" Александр Суходольский."Запрещать людям открыто и мирно демонстрировать свою гражданскую позицию, указывать полиции чинить препятствия на дорогах — самое подлое, что может сделать власть, номинально ратующая за свободу слова. Хороши "демократические ценности" — создавать гражданам препоны использовать свое законное конституционное право", — заявил политик журналистам.Партия "Возрождение" призвала все оппозиционные силы в Молдавии объединиться против действующей власти и не допустить переизбрания президента Майи Санду на второй срок. Для этого 1 февраля в Кишиневе должен состояться протест перед зданием парламента. В молдавских Telegram-каналах, таких как KP.MD и Gagauznews, стали появляться видео, на которых сотрудники полиции в разных районах страны останавливают автобусы с оппозиционерами, которые едут в Кишинев. Суходольский напомнил, что, когда людей привозили в столицу на митинг в поддержку европейской интеграции, никаких препятствий не было. В пресс-службе партии заявили, что власти оказывают давление на организаторов протеста, "силовики задерживают и конфискуют автомобили и другое оборудование участников мирной акции". Уже известно о двух подобных инцидентах в районах Страшены и Шолданешты.В свою очередь, вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила, что депутаты от оппозиции будут протестовать в парламенте против проектов партии "Действие и солидарность" и инициатив Санду."Мы не позволим, чтобы это учреждение работало в интересах других стран, мы будем бороться против этого! Мы будем требовать отставки президента, а также всего состава парламента и правительства", — заявила она, выступая перед участниками протеста.По словам Таубер, представители партии "Шор" намерены информировать жителей страны обо всех решениях, которые принимает парламент и администрация президента.В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240120/moldaviya-1922549300.html
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в мире, кишинев, молдавия, майя санду
В мире, Кишинев, Молдавия, Майя Санду
Молдавская оппозиция заявила, что протестующим мешают добраться до Кишинева

Суходольский: полиция не дает сторонникам оппозиции добраться до Кишинева

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкАвтомобили войск карабинеров Республики Молдавия
Автомобили войск карабинеров Республики Молдавия - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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КИШИНЕВ, 1 фев — РИА Новости. Полиция мешает сторонникам молдавской оппозиции добраться до Кишинева, чтобы принять участие в акции протеста, сообщил депутат парламента, представитель партии "Возрождение" Александр Суходольский.
"Запрещать людям открыто и мирно демонстрировать свою гражданскую позицию, указывать полиции чинить препятствия на дорогах — самое подлое, что может сделать власть, номинально ратующая за свободу слова. Хороши "демократические ценности" — создавать гражданам препоны использовать свое законное конституционное право", — заявил политик журналистам.
Партия "Возрождение" призвала все оппозиционные силы в Молдавии объединиться против действующей власти и не допустить переизбрания президента Майи Санду на второй срок. Для этого 1 февраля в Кишиневе должен состояться протест перед зданием парламента.
В молдавских Telegram-каналах, таких как KP.MD и Gagauznews, стали появляться видео, на которых сотрудники полиции в разных районах страны останавливают автобусы с оппозиционерами, которые едут в Кишинев.
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Суходольский напомнил, что, когда людей привозили в столицу на митинг в поддержку европейской интеграции, никаких препятствий не было.
В пресс-службе партии заявили, что власти оказывают давление на организаторов протеста, "силовики задерживают и конфискуют автомобили и другое оборудование участников мирной акции". Уже известно о двух подобных инцидентах в районах Страшены и Шолданешты.
В свою очередь, вице-председатель запрещенной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер заявила, что депутаты от оппозиции будут протестовать в парламенте против проектов партии "Действие и солидарность" и инициатив Санду.
«
"Мы не позволим, чтобы это учреждение работало в интересах других стран, мы будем бороться против этого! Мы будем требовать отставки президента, а также всего состава парламента и правительства", — заявила она, выступая перед участниками протеста.
По словам Таубер, представители партии "Шор" намерены информировать жителей страны обо всех решениях, которые принимает парламент и администрация президента.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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